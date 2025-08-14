Cuenta atrás para el eclipse solar: ¿Cómo se verá desde la provincia de Salamanca?

Dentro de un año, menos dos días, será cuando exactamente se vea el próximo eclipse de sol. Será el 12 de agosto de 2026 durante el atardecer. Este hecho se ha convertido en todo un acontecimiento histórico, siendo uno de los fenómenos que más espectación está causando de los últimos años. El hecho no es más para menos, desde el Observatorio Astrónomico Nacional aseguran que es "el primer eclipse total de sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo".

El eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia cyando el sol se esté poniendo muy cerca del horizonte, lo que aseguran "obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste".

En el caso de Salamanca, su hora de inicio para empezar a verse será a las 19:36 horas y terminará a las 21:24 horas, siendo su máximo a las 20:32 horas, según fuentes del Observatorio Astrónomico Nacional, que indican como se verá en la siguiente imagen:

Eclipse total de sol 12 de agosto de 2026 | Observatorio Astronómico Nacional

Tras este eclipse, habría que volver a esperar otro año para ver el siguiente en España, que tendría lugar el 2 de agosto de 2027 junto con otro eclipse anular de sol el 26 de enero de 2028.