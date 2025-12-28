Cuidado con el agua caliente: así debes quitar el hielo del parabrisas

La bajada de las temperaturas en los meses de invierno provoca la formación de hielo en los parabrisas, una situación habitual que puede retrasar la salida de casa y causar daños en el vehículo si no se actúa correctamente. A continuación, se recogen una serie de consejos prácticos para eliminar el hielo de forma segura y eficaz, evitando averías y riesgos innecesarios.

Es recomendable rellenar el depósito del limpiaparabrisas con un líquido específico que contenga anticongelante. En invierno, el uso de agua sola o con jabón puede provocar su congelación y dañar la bomba eléctrica del sistema.

Cómo evitar que se forme hielo

Existen numerosos trucos caseros para prevenir la formación de hielo, como aplicar mezclas de agua y vinagre o frotar el cristal con una patata. Sin embargo, el método más sencillo y eficaz es cubrir el parabrisas durante la noche con un cartón o una manta, sujetándolos con los brazos del limpiaparabrisas y las puertas delanteras. Así se evita tanto el hielo como que las escobillas queden adheridas al cristal.

Eliminar el hielo correctamente

Para retirar el hielo del parabrisas, se recomienda arrancar el motor y encender la calefacción con el ventilador al máximo, dirigiendo el aire hacia el cristal desde el primer momento. No es aconsejable esperar a que el motor se caliente, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden dañar el parabrisas.

También se pueden utilizar productos descongeladores específicos o alcohol, siempre que la capa de hielo no sea muy gruesa. En ese caso, será necesario rascar el hielo con una rasqueta de plástico o, en su defecto, con una tarjeta o carné sin valor. Nunca deben utilizarse objetos metálicos u otros materiales que puedan rayar el cristal.

Una vez eliminado el hielo y despegadas las escobillas, se puede accionar el limpiaparabrisas para dejar la luna completamente limpia, siempre que el depósito contenga un líquido con anticongelante.

No olvidar los faros

El hielo acumulado en los faros también debe retirarse. En algunos vehículos basta con encender las luces durante unos minutos, pero en otros, especialmente con sistemas de iluminación más modernos, será necesario quitar el hielo manualmente.

Prácticas que deben evitarse

No se debe accionar el limpiaparabrisas con el hielo adherido ni echar agua sobre el cristal, ya que empeora la situación y puede dañar las escobillas o el motor. Tampoco es recomendable usar agua caliente, ya que el cambio brusco de temperatura puede romper el parabrisas, ni aplicar sal, que puede rayar el cristal y corroer la carrocería.