Cuidado al aparcar: la estafa del QR que suplanta multas de tráfico

Una nueva modalidad de estafa está generando preocupación entre los conductores tras la aparición de carteles falsos colocados en vehículos estacionados. En ellos se advierte al propietario de una supuesta infracción de tráfico y se le invita a escanear un código QR para consultar la multa.

El cartel, con un diseño llamativo en tonos rojos y blancos, incluye mensajes como “Vehículo en infracción” y “Usted se estacionó mal”, junto a un código QR acompañado del texto “Para ver su multa escanee el código QR”. Sin embargo, se trata de un aviso fraudulento que no procede de ninguna autoridad oficial.

Expertos en ciberseguridad advierten de que al escanear el código QR, la víctima puede ser redirigida a una página web falsa diseñada para robar datos personales o bancarios, o incluso descargar software malicioso en el teléfono móvil. En algunos casos, estas páginas simulan portales oficiales de tráfico para ganar credibilidad.

Las autoridades recuerdan que las sanciones de tráfico no se comunican mediante códigos QR colocados en vehículos y recomiendan no escanear este tipo de códigos ni introducir datos personales o financieros. Ante la duda, aconsejan comprobar cualquier posible multa a través de los canales oficiales de la administración correspondiente.