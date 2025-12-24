¡Mucho cuidado con esta estafa a través de la llamada de un teléfono con el prefijo de Salamanca!

Durante los últimos años se ha incrementado el número de estafas que se llegan a realizar con el fin de engañar a los salmantinos y salmantinas. Una de las que más se ha puesto de moda ha sido la utilizada a través del método spoofing, donde supuestamente han llamado a una persona para más tarde enviar una notificación vía SMS para que se devuelva la llamada.

Al igual que en otras ocasiones se utilizaban números procedentes de lugares con más amplitud de territorio como Madrid o Barcelona, algunos salmantinos ya han puesto el grito de alarma ante la llegada de números de teléfono que comienzan con el 923, prefijo de Salamanca y provincia.

Por otro lado, se recomienda que en caso de recibir un mensaje de texto en el que se exponga que nos han llamado mientras nuestra línea telefónica estaba ocupada, no se devuelva la llamada al poder tratarse de una estafa.

Si además hemos sido engañados en algún momento por cualquier método que se conozca en la actualidad, ya sea vía email, llamada o SMS, habría que acudir rápidamente a las autoridades para denunciar.