Cuidado con esta nueva estafa: Incibe alerta de que están haciéndose pasar por Endesa para conseguir información personal y bancaria

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de la existencia de una nueva campaña de 'phishing'. Esta ocasión, los estafadores intentan suplantar a Endesa paralograr que sus víctimas se instalen un 'malware' en sus dispositivos y, con dicho archivo malicioso, conseguir recopilar los datos personales y bancarios de los usuarios.

El método de proceder de los estafadores es el envío de un correo electrónico fraudulento haciéndose pasar por la compañía. Dicho email incluye un archivo malicioso que, si quienes lo reciben instalan, habrán caído en la trampa y sus datos podrán ser manipulados. Por eso, Incibe avisa de que, en caso de recibir tal correo, no se instale el archivo, que ni siquiera se descargue.

"En caso de que hayas recibido el correo, pero no hayas pulsado en el enlace, te recomendamos que lo reportes a nuestro buzón de incidentes. Esto nos permitirá recopilar información para prevenir que otros usuarios caigan en este tipo de fraude. Además, márcalo como correo no deseado o spam y elimínalo de tu bandeja de entrada", recomiendan desde Incibe.

Pero en caso de que esta información llegue tarde y ya hayas ejecutado el archivo en tus dispositivos, Incibe te recomeinda solicitar ayuda mediante la línea gratuita de ayuda en ciberseguridad. También, que aisles el dispositivo o equipo de la Red para que no pueda verse involucrados otros dispositivos.

Después, realiza un análisis exhaustivo con el antivirus actualizado, y en caso de seguir infectado, plantéate formatear o resetear el dispositivo para desinfectarlo; no olvides hacer una copia de seguridad previa, puesto que podrías perder todo lo que tengas en tur dispositivo. Además, recopila todas las evidencias posibles (capturas de pantalla, el email fraudulento) por si necesitases presentar una denuncia ante las autoridades.

"Siempre que te surjan dudas sobre las comunicaciones de tu compañía de suministros puedes acudir a sus canales oficiales y consultar la veracidad de las mismas", recuerdan en Incibe.