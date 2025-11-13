La cultura, eje central de un amplio programa de actividades en Salamanca para conmemorar los 50 años de "España en Libertad"

La sudelegada del Gobierno, Rosa López, presenta los actos dentro del programa "España en Libertad. 50 años"

En la mañana de este jueves Rosa López, subdelegada del Gobierno en Salamanca, ha presentado el amplio programa de actos que tendrán como escenario tanto a Salamanca capital como a la provincia para celebrar los "50 años de España en libertad".

La subdelegada, durante su intervención, ha recordado el momento histórico, al que ha calificado de éxito colectivo, en el que el país echó a andar para recuperar su libertad e instaurar la democracia: "España, hoy día, es un país próspero, democrático, plural y avanzado", ha referido.

De cara a los actos programados para celebrar esta efeméride, que serán un total de once, desde subdelegación han querido poner de manifiesto cuáles son sus objetivos: celebrar la gran transformación del país, rendir un homenaje a todas las personas, colectivos e instituciones que lo hicieron posible y transmitir un mensaje a las nuevas generaciones del valor de vivir en democracia.

La iniciativa, propuesta e impulsada por el Gobierno de España , coordinada por un Comisionado especial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dará comienzo el 16 de noviembre y se prolongará hasta el viernes 5 de diciembre.

Todos los actos, de carácter gratuito y con una base cultural evidente, permitirán a los salmantinos conmemorar y recordar los 50 años de España en Libertad.

Conciertos y espectáculos

Las actividades darán comienzo, como se ha mencionado anteriormente, el domingo 16 de noviembre en el Teatro Cervantes de Béjar de la mano del espectáculo "Sonidos de la Democracia".

Este, se podrá disfrutar a las 19:00 horsd el 28 de noviembre en el Centro Cultural de Vitigudino, el lunes 1 de diciembre en el Teatro Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo y el 5 de diciembre en el Teatro Calderón de Peñaranda de Bracamonte.

Ciclo de conferencias

La propuesta también contempla en su amplio abanico de ofertas varios ciclos de conferencias.

La primera de ellas, que lleva por título 'Violencia institucional contra las mujeres desde el franquismo', el próximo 20 de noviembre, a las 19:30 horas.

El 26 de noviembre, a las 19:00 horas, 'Cultura y contracultura en la Salamanca de Transición', a las 19:00 horas.

Y, por último, el 2 de diciembre y también a las 19:00 horas, el ciclo de conferencias concluirá con 'El movimiento estudiantil en la Salamanca de la Transición'.

Todas ellas, tendrán lugar en el Centro de Memoria Histórica y serán de acceso gratuito hasta completar el aforo.

Ciclo de actividades participativas

Por su parte, las actividades en las que los asistentes podrán ser partícipes, arrancarán el jueves 20 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Centro de Memoria Histórica acogerá el café-tertulia internacional que girará entorno a las 'Diferencias de vivir en dictadura en democracia. Cambios en la Transición'.

Los días 23 de noviembre, 29 de noviembre y 6 de diciembre, se inaugurarán diferentes murales en Mozárbez, Monleras y La Alberca, respectivamente.