Cultura, gastronomía y naturaleza, Salamanca despliega sus encantos en INTUR

Salamanca está presente en la edición 2025 de INTUR, la Feria Internacional del Turismo de Interior, que se celebra en Valladolid hasta el domingo 16 de noviembre. El Ayuntamiento de Salamanca participa activamente en la feria reforzando su posicionamiento como destino de referencia en el turismo cultural, gastronómico y de congresos.

En el marco de INTUR Negocios, jornada profesional que concentra todos los contenidos especializados del salón, Salamanca participa en el mercado de contratación B2B, del área de exposición, con la representación de Turismo de Salamanca y también de Salamanca Convention Bureau.

El sistema de agendado de INTUR B2B, basado en los intereses del comprador, funcionará como motor del mercado durante las primeras horas de la jornada, facilitando encuentros personalizados entre compradores y destinos. En esta edición, participarán 29 expositores procedentes de 14 provincias españolas y Portugal, reflejando la diversidad y dinamismo del turismo de interior.

Este espacio permite a expositores y profesionales del sector centrar sus esfuerzos en contactos estratégicos y oportunidades reales de negocio. Participaciones en encuentros como este permiten que Salamanca continúe reforzando su posición como destino de referencia en la celebración de grandes eventos y congresos. A su atractivo patrimonial, cultural y gastronómico se une también unas extraordinarias condiciones como escenario de turismo de negocios.

Durante el primer semestre de 2025 Salamanca Convention Bureau tiene constancia de la celebración de 641 eventos (reuniones, jornadas, congresos…) en 33 sedes y 70.600 participantes. En comparación con el primer semestre de 2024 se han celebrado en la ciudad un 1,58% más de reuniones (631 en 2024) y se ha recibido a un 20,47% más de participantes (58.600 personas en 2024). Datos que permiten adelantar para este año una cifra superior al total anual de 2024, que registró la celebración de 989 reuniones/eventos en los que participaron 97.425 personas.

Además, Salamanca se promocionará en INTUR Viajeros, espacio abierto al público que reúne, del viernes 14 al domingo 16, a centenares de destinos y empresas turísticas en una superficie de 11.000 metros cuadrados. La ciudad presentará sus propuestas vinculadas a la naturaleza, la cultura y la enogastronomía, tres pilares que definen su oferta turística y que conectan con las motivaciones del viajero actual.

En el stand de Salamanca, el Patronato Provincial de Turismo mostrará los recursos turísticos de la ciudad y la provincia. Durante el fin de semana se ofrecerán talleres de cianotipias, arqueología y caricaturas y juegos familiares sobre el toro y la dehesa.

La presencia de Salamanca en INTUR 2025 refuerza su compromiso con la promoción turística de calidad, sostenible y experiencial.