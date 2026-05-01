Cultura y patrimonio para el puente con visitas guiadas gratuitas en Salamanca

Disfrutar del patrimonio y la cultura durante este puente es sencillo durante este puente del 1 de mayo ya que Turismo ha reforzado las visitas y propuestas en el Museo del Cerro de San Vicente y el Pozo de Nieve.

Así, desde el Ayuntamiento informan de que en el Pozo de Nieve se han programado visitas guiadas gratuitas para los días 1, 2 y 3 de mayo, a las 11:00, 12:30 y 18:00h. El Museo del Cerro abrirá sus puertas el viernes, jornada festiva, en horario de mañana y tarde (de 11:30h a 14:00h y de y 17:30 a 20:00h.) Además, se ampliará un pase, a las 12:00h para la visita guiada gratuita, que se suma a la que se puede realizar todos los viernes, a las 18:00h. También se podrá disfrutar de las visitas guiadas, como cada fin de semana, el sábado, a las 12:00h y 18:00h y el domingo a las 12:00h. Las reservas para estas visitas se realizan a través de la web www.salamancaymas.es

Por otro lado, las Torres de la Catedral y la Clerecía constituyen otras de las atractivas propuestas que se podrán disfrutar este puente. En el renovado +Ieronimus, los visitantes pueden recorrer la pasarela del bajo cubierta, que ofrece al visitante una perspectiva única del conjunto catedralicio a través del espacio entre las bóvedas y el tejado; y disfrutar de la intervención ‘Lumen Spiralis’ de la artista Esther Pizarro. El horario es de 10:00h a 20:00h (último acceso, a las 19:00h)

Scala Coeli ofrece también al visitante una auténtica experiencia: un recorrido para descubrir la historia del Colegio Real de la Compañía de Jesús, admirar el interior de la Real Clerecía de San Marcos, un lugar privilegiado para contemplar el altar mayor y su retablo barroco. La subida por la Escalera del Campanero, el tránsito entre ambas torres, permite una visión única de Salamanca ofreciendo espectaculares perspectivas del casco histórico. Horario: de 10:00 a 20:00 h (la última entrada es a las 19:15h)