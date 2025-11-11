Cultura, turismo y deporte en Castilla y León: cuentas expansivas para 2026 con foco en Salamanca

En la mañana de este martes se ha presentado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes los presupuestos de su Consejería y de la Fundación Siglo para 2026, que ascienden a 221.868.666 euros. Esta cifra representa un crecimiento del 3,35 % respecto al año anterior, impulsado principalmente por el aumento del crédito autónomo (+30,15 %), que busca compensar la paulatina reducción de los fondos Next Generation.

Se ha destacado que la política presupuestaria se basa en la cooperación interadministrativa y la atención tanto a zonas urbanas como rurales, con el fin de abordar los desafíos específicos de las nueve provincias.

En el ámbito de las Políticas Culturales, cuyo presupuesto supera los 63,6 millones de euros, se garantiza el respaldo a eventos de alto impacto, lo que beneficia directamente a Salamanca. El consejero aseguró que las cuentas para 2026 garantizan la organización de citas clave como el Festival Internacional de las Artes, FÀCYL, en Salamanca, junto con otros festivales relevantes en la Comunidad.

Esta dotación busca reforzar la inversión en archivos, bibliotecas y museos, así como consolidar la línea de ayudas a iniciativas culturales en el medio rural.

Por su parte, el área de Deportes, con un presupuesto que supera los 24,3 millones de euros (un incremento del 32 % en crédito autónomo), prevé significativas inversiones para la mejora de infraestructuras deportivas. Dentro de estas actuaciones, que suman cerca de 6,4 millones de euros, se ha incluido una inversión en el Refugio de Llano Alto, en Béjar (Salamanca), junto a otras mejoras destacadas en el Campo de la Juventud de Palencia, el Río Esgueva de Valladolid y el CAEP Soria. El presupuesto deportivo también incrementa el apoyo a federaciones y clubes, e impulsa eventos con trascendencia turística.

En resumen, los presupuestos de Cultura, Turismo y Deporte para 2026, calificados como "ambiciosos y realistas", buscan la protección y promoción del vasto patrimonio de la Comunidad, el acceso a la cultura, el fomento del turismo y el impulso del deporte, con partidas específicas que aseguran la continuidad de citas culturales de primer nivel en la provincia de Salamanca y la mejora de sus instalaciones deportivas.