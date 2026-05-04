El curso de edición de fotografía con IA de Salamanca clausura su programa con 16 nuevas personas certificadas

El Ayuntamiento de Salamanca ha vuelto a hacer gala de los cursos que destina para jóvenes de la ciudad del Tormes. En esta ocasión, ha clausurado cuatro nuevos cursos formativos en Data Analytics, Marketing Digital con IA, del Centro de Alto Rendimiento Empresarial y Edición de Fotografía con Inteligencia Artificial con el que se ha orientado a salmantinos y salmantinas en programas orientados a mejorar la empleabilidad, así como impulsar el emprendimiento y a fortalecer el tejido empresarial local.

En el caso del primero de los cursos, el de Data Analytics, ha durado un total de 180 horas lectivas, tratando temas como el Big Data, bases de datos SQL y NoSQL, integración de datos, visualización, cuadros de mando y empleabilidad.

En el segundo de los cursos, Marketing Digital con IA, han sido 261 horas lectivas en donde se han abordado temáticas como ecommerce, SEO, SEM, creación de contenidos, redes sociales, analítica, email marketing, legalidad o ética.

En el del Centro de Alto Rendimiento Empresarial (CARE), se ha dado apoyo a empresas, autónomos y trabajadores de diferentes empresas de Salamanca para mejorar la competitividad mediante la formación, mentorías individuales y sesiones grupales. En cinco meses, se han combinado talleres y se ha formado en estrategia, marketing, finanzas, ventas y digitalización.

En el caso del curso de Edición de fotografía con IA se han entregado 16 nuevos diplomas, en un programa que se ha desarrollado por primera vez en el Centro Tormes+ reforzando la capacitación digital y audiovisual. De este modo, se han otorgado una serie de competencias bñasicas que servirán para editar fotografías sin saltarse los límites éticos ni legales.