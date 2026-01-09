Cursos de monitor, primeros auxilios y ocio educativo: abierta desde el lunes la inscripción en la Escuela de Animación Juvenil de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca abre este lunes el plazo de inscripción para la programación del año 2026 de la Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre, una iniciativa puesta en marcha el pasado mes de septiembre con el objetivo de mejorar la empleabilidad juvenil y ofrecer formación práctica y creativa vinculada al ocio educativo.

La Escuela está dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años empadronados en el municipio de Salamanca, así como a aquellos que, sin estarlo, trabajen o cursen estudios en la ciudad dentro del régimen de educación formal. En algunos cursos será necesario ser mayor de edad y/o contar con una titulación previa específica.

La programación combina formación presencial y online, adaptándose a las necesidades de los participantes. De manera presencial se impartirán el Curso de iniciación al portugués (del 2 al 20 de febrero); la Titulación oficial de la Junta de Castilla y León de monitor de tiempo libre –segunda edición– (cinco fines de semana, del 20 de febrero al 22 de marzo); el curso de Primeros auxilios básicos en ámbitos socioeducativos (del 16 al 20 de marzo); y la Especialidad JCYL Jóvenes con necesidades especiales (del 13 al 26 de abril). En modalidad online se desarrollará el curso de Prevención e intervención en adicciones sin sustancias (del 16 al 26 de marzo).

Las actividades presenciales cuentan con un máximo de 15 plazas y las online con 25. Todas las acciones formativas son gratuitas, excepto las titulaciones oficiales de la Junta de Castilla y León. La selección de participantes se realizará por orden de inscripción entre quienes cumplan los requisitos. En caso de quedar plazas disponibles, podrán acceder personas de hasta 40 años o que no cumplan el requisito de vinculación con la ciudad.

La inscripción previa es obligatoria y debe realizarse a través del siguiente enlace de la página web municipal: https://www.aytosalamanca.es/w/escuela-tiempo-libre.

Para ampliar información o resolver dudas, las personas interesadas pueden acudir al Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca (calle José Jáuregui, 16), de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, o contactar a través del teléfono 923 28 11 01, el WhatsApp 619 28 83 82 o el correo electrónico formacionjoven@aytosalamanca.es.