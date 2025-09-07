Los cursos de natación del Ayuntamiento de Salamanca arrancan el 22 de septiembre en Garrido y La Alamedilla

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de las piscinas municipales de Garrido y La Alamedilla, ha anunciado el inicio de los cursos de natación de la temporada 2025/2026 para el próximo 22 de septiembre. La piscina de San José continuará con su calendario anual de actividades.

La oferta de cursos es muy variada y se adapta a todas las edades y niveles, a partir de los 3 años. Además de los cursos de natación general, se impartirán clases de natación terapéutica y matronatación. Los cursos de matronatación se llevarán a cabo en las instalaciones climatizadas de La Alamedilla y San José.

Los usuarios que ya hayan participado en la temporada anterior no necesitan hacer ningún trámite, ya que su inscripción se renovará automáticamente y solo tendrán que asistir a su clase habitual a partir del 22 de septiembre. Aquellos que deseen cambiar de curso podrán hacerlo a partir del 9 de septiembre.

Las nuevas inscripciones se podrán realizar del 15 al 20 de septiembre. Los trámites, tanto para cambios de curso como para nuevas altas, se pueden gestionar de manera telemática a través de la web oficial https://www.piscinasmunicipalessalamanca.es/. También se pueden hacer de forma presencial en las taquillas de las piscinas de Garrido y La Alamedilla, así como en las oficinas de la empresa concesionaria del servicio, ubicadas en la calle Prado, 13, entreplanta B.

Por otra parte, se informa que la piscina municipal de Garrido permanecerá cerrada del 8 al 21 de septiembre por labores de mantenimiento, aunque su taquilla sí estará operativa para la gestión de inscripciones de los cursos en un horario de 9:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes (excepto el festivo del 8 de septiembre).