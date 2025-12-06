El DA2 abre su archivo artístico al público con acceso libre y horarios ampliados

El Ayuntamiento de Salamanca recuerda que la biblioteca del Centro de Arte Contemporáneo DA2, ubicado en la avenida de la Aldehuela, 37, está abierta al público y disponible para estudiantes, artistas y cualquier persona interesada en el mundo del arte. Este espacio reúne un extenso fondo documental especializado en arte contemporáneo, con catálogos de exposiciones, monografías de autores y publicaciones diversas relacionadas con la creación artística actual.

La biblioteca dispone de una sala habilitada para la lectura y la consulta de los fondos. Su horario de apertura es de martes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, mientras que los fines de semana y festivos abre de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas. El acceso es completamente libre y gratuito.

A este recurso cultural se suman las otras siete bibliotecas que forman parte de la Red Municipal, que en conjunto ponen a disposición del público más de 273.000 títulos y una programación trimestral pensada para lectores de todas las edades. La más reciente incorporación a la red fue la biblioteca Carmen Martín Gaite, inaugurada hace un año y que da servicio a los barrios de Pizarrales, El Carmen, Blanco y San Bernardo, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la lectura y la difusión cultural.