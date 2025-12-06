El DA2 abre su archivo artístico al público con acceso libre y horarios ampliados

El espacio abre de martes a domingo con horarios adaptados a todo tipo de usuarios

El DA2
El DA2

El Ayuntamiento de Salamanca recuerda que la biblioteca del Centro de Arte Contemporáneo DA2, ubicado en la avenida de la Aldehuela, 37, está abierta al público y disponible para estudiantes, artistas y cualquier persona interesada en el mundo del arte. Este espacio reúne un extenso fondo documental especializado en arte contemporáneo, con catálogos de exposiciones, monografías de autores y publicaciones diversas relacionadas con la creación artística actual.

La biblioteca dispone de una sala habilitada para la lectura y la consulta de los fondos. Su horario de apertura es de martes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, mientras que los fines de semana y festivos abre de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas. El acceso es completamente libre y gratuito.

A este recurso cultural se suman las otras siete bibliotecas que forman parte de la Red Municipal, que en conjunto ponen a disposición del público más de 273.000 títulos y una programación trimestral pensada para lectores de todas las edades. La más reciente incorporación a la red fue la biblioteca Carmen Martín Gaite, inaugurada hace un año y que da servicio a los barrios de Pizarrales, El Carmen, Blanco y San Bernardo, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la lectura y la difusión cultural.

También te puede interesar

Lo último

stats