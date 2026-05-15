El DA2 acerca la magia de la fotografía a los más pequeños con actividades gratuitas

El Centro de Arte Contemporáneo DA2 de Salamanca acogerá cinco talleres gratuitos bajo el título ‘Caja Mágica’, una propuesta educativa y creativa dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años para descubrir los orígenes de la fotografía a través de la experimentación.

Los talleres se desarrollarán los sábados 23 y 30 de mayo y 6, 13 y 20 de junio, en horario de 12:00 a 14:00 horas, con un máximo de 12 plazas por sesión. La participación es gratuita y las inscripciones pueden realizarse en el propio DA2 o a través de los teléfonos 923 18 49 16 y 923 18 46 21.

La actividad, que estará impartida por el artista Marcos Tapia, propone un viaje por la historia de la imagen inspirado en la exposición ‘14 millones de ojos’, actualmente exhibida en el centro. A lo largo de las sesiones, los participantes construirán su propia cámara oscura utilizando una simple caja de zapatos, transformándola en un instrumento óptico funcional.

Mediante el juego y el trabajo manual, los menores pintarán, perforarán y ensamblarán sus dispositivos para comprender cómo la luz es capaz de proyectar imágenes del mundo real, acercándose así de forma práctica a los fundamentos de la fotografía.

El responsable de la actividad, Marcos Tapia, es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y cuenta con una amplia trayectoria como artista visual y diseñador gráfico, con exposiciones en centros culturales y galerías de distintas ciudades españolas.