Dani Fernández ‘adelanta’ un concierto en Salamanca en su próxima gira

El artista manchego Dani Fernández ha publicado en sus redes sociales un enigmático vídeo qué ha levantado diferentes teorías entre sus seguidores.

La más compartida, y obvia, tiene que ver con la carrera del artista, puesto que son muchos los que prevén un nuevo disco y una consiguiente gira.

Precisamente sobre esa gira hay una pista en la publicación del artista manchego que tiene que ver directamente con Salamanca.

En este vídeo mencionado, compartido a través de sus redes, se pueden ver dos siluetas en un entorno informatizado y sobre estas aparecen dos series de números 40.97862540521431 -5.649740656932857 y 39.44922826112615 -0.363911666886266.

Se trataría de coordenadas que corresponden a Salamanca y a Valencia, dando a entender que el artista tendrá una próxima relación con estas dos ciudades. De hecho, la relación se intuye en forma de concierto, puesto que, en el caso de Salamanca, las coordenadas exactas son del Multiusos Sánchez Paraíso.

No sería la primera vez de Dani Fernández en Salamanca, puesto que en 2021 dio un concierto en una sala de Salamanca con una propuesta de Cadena 100. Además, en 2023 actuó durante las fiestas de Guijuelo.

En los últimos meses, Fernández ha recibido varios reconocimientos destacados que refuerzan su proyección en la industria musical española. En la ceremonia de los LOS40 Music Awards Santander 2025 se alzó con el premio a Mejor Colaboración – Categoría España por el tema “¿Y si lo hacemos?”, junto a Valeria Castro. Al recibir el galardón, dedicó unas emotivas palabras a la artista canaria, que se encuentra temporalmente alejada de los escenarios.

Además, su álbum La Jauría fue distinguido en esta misma edición de los premios, reforzando la percepción de su renovación artística y capacidad de impacto.