Dani Fernández añade una segunda fecha en Salamanca
Con esta segunda fecha, los seguidores del artista tendrán una nueva oportunidad para asistir y disfrutar de su directo en una de las ciudades elegidas para abrir esta nueva etapa de su carrera
El cantante Dani Fernández ha anunciado que realizará un segundo concierto en Salamanca dentro de su próxima gira “La Insurrección Tour”. Tras la fecha ya prevista del 7 de marzo de 2026, se ha añadido una nueva actuación el 6 de marzo de 2026 que amplía la oferta para sus seguidores en Salamanca.
La gira arrancará precisamente en la capital del Tromes y pretende llevar su propuesta musical a diferentes ciudades del país. El anuncio viene además tras un año muy destacado para el artista, que suma importantes reconocimientos y un gran respaldo de público.
