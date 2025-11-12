Daniel Cuesta Gómez, pregonero de la Semana Santa de Salamanca 2026

Salamanca ya tiene pregonero oficial de la Semana Santa 2026. La persona elegida en esta ocasión ha sido Daniel Cuesta Gómez, sacerdote jesuita con una esperada vinculación a Salamanca, y muy querido en el ámbito de la religiosidad de capital del Tormes.

De este modo, arranca la cuenta atrás para que dé comienzo una de las fechas más esperadas del año y tan especiales para los salmantinos, que será el 29 de marzo al 5 de abril de 2026, y que muchos esperan con ansias, cuyo pregón será el jueves, 19 de marzo de 2026.

Francisco Hernández, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, ante la designación de Daniel Cuesta Gómez como pregonero, ha explicado que "tiene una estrecha vinculación con Salamanca" ya que además "fue pregonero joven en 2013", lo que hace que se guarde un bonito recuerdo de Daniel entre los feligreses salmantinos.

Nacido en Segovia, se graduó en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, para más tarde realizar en grado en Humanidades por la Universidad Pontificia y finalizar haciendo un máster de profesorado en la misma institución.

Su formación no termina aquí, y además de realizar el bachillerato en Teología en la Universidad Pontificia de Comillas, se licencia en Teología Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Más tarde, sus publicaciones giran en torno a la Semana Santa, para más tarde dedicarse a la vida pastoral juvenil en Santiago de Compostela y Vigo, donde reside en la actualidad.

El máximo representante de la Semana Santa de Salamanca, ha expuesto ante la designación del pregonero que "Intentamos buscar un perfil de persona cristiana y que esté vinculada a Salamanca", unos requisitos que cumple Daniel Cuesta Gómez al haber realizado gran parte de su vida estudiantil en la ciudad.

Actividades programadas para la Semana Santa de Salamanca 2026

Entre los eventos que tendrán lugar en Salamanca para la Cuaresma 2026 se han programado exposiciones , conciertos y, como no, procesiones que recorrerán las calles del Tormes trayendo la solemnidad a las mismas.

Junto a la Hermandad Franciscana se realizará una exposición sobre “Los Guardianes de la Tumba de Jesús”, además de las comunes que ya se hacen en la localidad charra de forma habitual.

En cuanto a las presentaciones oficiales de la Semana Santa de Salamanca 2026, destaca que el 28 de febrero se realizará en Segovia, ciudad vinculada al pregonero de la festividad. Por otro lado, el 7 de marzo, se realizará en Alcalá de Henares.

Los conciertos también marcarán jornadas muy especiales, con Dani de Baza el 6 de marzo, además del de órgano el 13 de marzo y el de corales que se realizará el 17 de marzo, estos dos últimos en la Santa Iglesia Basílica de la Catedral de Salamanca.

En torno a la programación especial de los conciertos, no puede faltar otra de las festividades tradicionales ya de la Semana Santa, el ‘Miserere de Doyagüe’, que tendrá lugar el 8 de marzo como preludio de las fechas religiosas.

El Vía Crucis de la Junta de Semana Santa, a falta aún de confirmaciones y acuerdos entre los Hermanos Mayores, será el 21 de febrero.