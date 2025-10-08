Datos récord en el apoyo hematológico: ASCOL y la Sanidad de Salamanca atendieron a más de 1.300 personas en un poco más de un año

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha destacado el papel crucial de la Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ASCOL) y del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) en el apoyo a pacientes hematológicos. Durante una visita esta semana a las instalaciones, Vázquez subrayó el impacto positivo del convenio de colaboración firmado en 2022 entre la Gerencia Regional de Salud y la asociación.

Este convenio ha permitido impulsar acciones conjuntas de sensibilización, información y, de forma vital, apoyo psicológico y social a los pacientes y a sus cuidadores. Aunque el CAUSA de Salamanca es el centro de referencia autonómico para trasplantes de médula ósea, los servicios de apoyo de ASCOL son extensibles a todos los ciudadanos de Castilla y León. El acuerdo garantiza que todas las actividades, incluyendo el soporte emocional, las técnicas de relajación y el asesoramiento sobre recursos sociales, se presten de forma gratuita y respetando la intimidad de los usuarios.

La utilidad de estos servicios queda demostrada con los datos de actividad del último año. Entre octubre de 2024 y agosto de 2025, las oficinas de ASCOL ubicadas en el Complejo Asistencial de Salamanca atendieron a un total de 596 pacientes y 775 cuidadores, superando las 1.300 personas asistidas. En ese mismo periodo, la subvención de la Junta de Castilla y León ha permitido mantener operativos cuatro pisos de acogida, fundamentales para pacientes y familiares que deben recibir tratamiento fuera de su lugar de residencia, alojando a 85 usuarios y 102 familiares. La subvención cubre el alquiler, los gastos de lavandería y limpieza, así como los costes de personal necesarios para el correcto funcionamiento de estas viviendas.

Además del soporte directo, el Servicio de Hematología del CAUSA y ASCOL han puesto en marcha una ‘Escuela de Pacientes’. Esta iniciativa busca la creación de la figura del "paciente experto" y "formador de formadores". Ya se ha completado la primera formación y se están elaborando materiales docentes específicos sobre temas complejos como el trasplante alogénico y la terapia CAR-T, orientados a la formación entre iguales sobre aspectos claves de la vida diaria, como la alimentación y la higiene.

Finalmente, el respaldo ciudadano a la labor de la asociación sigue creciendo, lo que refleja la confianza en su trabajo.