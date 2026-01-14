Todo lo que debes saber para solicitar el abono único de transportes para menores de 26 años

El Ministerio de Transportes presentó uno de los abonos más solicitados por la población joven del país, el que sería único a través de una tarifa plana de 30 euros y con el que se podría viajar por toda españa tanto en trayectos de autobús como de tren.

El único requisito es haber nacido a partir de 1 de enero del 2.000, lo que automáticamente hará que haya un descuento del 50 por ciento en este abono único que de normal costaría 60 euros al mes.

En esta oferta se han incluido viajes ilimitados en autobuses interregionales de titularidad estatal y en servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe, siendo compatible con otros abonos y ahorrando en la compra de billetes individuales. Por otro lado, también han destacado que los niños continuarán viajando gratis según lo estipulado en junio de 2025 (nacidos entre 2012 y 2026).

¿Cómo puedo registrarme?

Primeramente aquellos menores de 26 años deben registrarse en la página web del Ministerio de Transportes (aquí el link), más tarde se recibirá un código, el código niño AN-26, para introducir en los diferentes canales habilitados para ello (habrá que esperar un día desde que se recibe el código para que pueda ser utilizado).

Una vez se adquiera el abono, se debe elegir una fecha de inicio dentro de los 30 días posteriores a la compra, con una validez del propio abono de 30 días naturales desde la fecha que se ha seleccionado.

La propia venta del abono se puede adquirir desde los operadores adheridos al programa, identificándose mediante un localizador único que se asocia directamente a cada título de transporte.

Una vez estén los jóvenes adheridos, se podrá utilizar este localizador en los operadores adheridos al programa a coste cero en los servicios de Cercanías y Rodalies, Media Distancia y algunos AVANT de Renfe, además de los autobuses interregionales de titularidad estatal.

Transportes en los que se pueden utilizar

Se podrá utilizar en cualquiera de los servicios de Cercanías y Rodalies, Media Distancia y algunos AVANT de Renfe, además de los autobuses interregionales de titularidad estatal.

En autobuses se podrá realizar una única reserva por sentido y día, excepto en trayectos de corta duración, donde será la empresa concesionaria la que pueda permitir la realización de dos reservas.

En los Renfe Media Distancia, no se podrán enlazar trenes consecutivos si entre salidas hay menos de 180 min o menos del triple del tiempo del primer trayecto, ni realizar más de 4 viajes de ida o vuelta con reserva de plaza el mismo día.

¿Cuáles son los usos indebidos y las sanciones?

Entre los usos indebidos se encuentran prestar el abono único a otra persona, reservar y no anular el viaje, hacer más de una reserva por sentido en el mismo día, encadenar trenes consecutivos sin respetar los tiempos mínimos y usar el abono sin suplir los requisitos.

Las sanciones se darán en estos casos:

Bloqueo (se pierde derecho a devolución sin posibilidad de compra durante 60 días si se hace uso del Abono Único por un viajero diferente al titular o reservar sin viajar ni anular la reserva hasta entre ocasiones (en autobuses es de 24 horas como mínimo para anular y en MD/Avant un mínimo de 60 minutos de antelación para anular).

Bloqueo y anulación del código de descuentos para jóvenes: si se realiza un uso indebido del Abono Único en más de veinte ocasiones en los últimos doce meses. En este caso se retirará el Código de Registro Joven o Niño del beneficiario.

Especificaciones

Según han garantizado en la página web habilitada con toda la información, el billete único incluye los servicios de transporte regular por carretera de competencia estatal (Autobuses interregionales) y los trenes de Cercanías y Rodalies y Media Distancia de Renfe incluyendo el servicio AVANT entre Ourense y A Coruña que se presta sobre la red de ancho convencional, el servicio AVANT entre el origen destino Madrid-Salamanca y el servicio AVANT de media distancia entre Alicante y Murcia prestado sobre la red de altas prestaciones y en el servicio Avant Exprés de Barcelona a Tortosa, excluido el origen destino Barcelona Tarragona.