Todo lo que debes saber sobre las zonas peatonales y las Zonas de Bajas Emisiones: arrancan las multas en ZBE 1 desde este miércoles en Salamanca

Lector de matrícula en la calle Isabeles y cartel de ZBE en Salamanca

Salamanca arranca una nueva etapa en cuanto a la movilidad de vehículos. Desde este miércoles, 1 de octubre, ya se multará a aquellos usuarios que accedan a la zona peatonal en el caso de que no estén registrados en la página web del Ayuntamiento de la capital del Tormes que ha habilitado para ello.

A mediados de septiembre, únicamente quedaba un 2,24 por ciento de los vehículos que podrían ser sancionados por entrar en los lugares peatonales, con una media de entre 8.500 y 10.000 vehículos por día que circulaban por las calles delimitadas por el por el propio consistorio charro.

Son muchas las dudas que tienen los salmantinos y salmantinas, donde aún se desconocen algunos datos y, sobre todo, algunas diferencias entre las zonas peatonales y las Zonas de Bajas Emisiones, siendo las primeras las designadas como número uno y la segunda como número dos. Partiendo de esa base, ¿cuáles son las zonas?, ¿cuáles son las multas?, ¿qué vehículos podrán entrar?, ¿cuándo se implanta la ZBE en Salamanca?

¿Qué son las Zonas de Bajas Emisiones y las peatonales?

Desde 2021, la Ley de Cambio Climático contemplaba que los municipios mayores de 50.000 habitantes tendrían que comenzar a implantar las Zonas de Bajas Emisiones, por lo que se iban a destinar fondos europeos para así ayudar a las diferentes ciudades a preparar lo que sería la ZBE en su conjunto.

Para ello, habrá primeramente que distinguir cuales son las zonas peatonales, las que arrancarán a multar desde este miércoles, 1 de octubre, si se accede a ellas sin previa autorización, y cuáles serán las Zonas de Bajas Emisiones que empezarán a multar desde 2029. Las zonas peatonales son aquellas que, dentro del casco histórico, tienen preferencia aquellas personas que van a pie, mientras que las ZBE son las más cercanas al centro de la ciudad, en un perímetro que habrá que tener en cuenta si no se quiere ser multado, como es el caso de Madrid que ya implantó esta zona en el Distrito Centro desde el 22 de septiembre de 2021 en Madrid. Con los lectores de matrícula, se controlará todo acceso a ZBE 1.

Cámara de zona peatonal en la calle Isabeles de Salamanca

Entre los objetivos que se han marcado dentro de la Unión Europea, es que en las ciudades con más de 50.000 habitantes logren mejorar la calidad del aire de forma gradual, se reduzca la contaminación en el lugar y que se fomente la movilidad sostenible con vehículos que contaminen menos.

¿Qué calles están dentro de las zonas peatonales en Salamanca y cuáles dentro de la ZBE?

Según fuentes municipales, primeramente se ha avisado a aquellos conductores que entraban en las zonas peatonales para así animar a los conductores, dueños de vehículos y residentes de esa zona a darse de alta en la plataforma del consistorio salmantino, pero a partir de este 1 de octubre, ya no habrá aviso, sino que se multará directamente al infractor.

Las zonas que entran dentro de las peatonales serán todas las calles y rúas situadas entre el paseo de San Gregorio, San Pablo, Gran Vía, Mirat, Condes de Crespo Rascón (al final de cada una de las calles perpendiculares), una pequeña parte del paseo de Carmelitas, la Cuesta de San Blas y la calle Vaguada de la Palma. Además, habrá un total de 32 cámaras repartidas con lector automático de matrícula. Las calles situadas en el interior de las mismas son:

ZBE en Salamanca 1 y 2

En las Zonas de Bajas Emisiones 2, serán aquellas situadas entre las mencionadas anteriormente y el paseo de San Vicente, la parte sobrante del paseo de Carmelitas, paseo de Canalejas, glorieta de Brujas, Rector Esperabé, avenida de los Reyes de España, puente Enrique Estevan, paseo del Progreso y puente de Sánchez Fabrés.

¿Qué vehículos pueden acceder y qué plazos habrá según etiqueta?

Podrán acceder a partir de este 1 de octubre aquellos vehículos que lo han hecho hasta ahora mientras estén dados de alta en la web habilitada por el Ayuntamiento de Salamanca. Según las fechas que estipula el Boletín Oficial de la Provincia y dependiendo del vehículo con MMA mayor o menor de 3.500 kg, las fechas que se han estipulado serán tanto en la zona peatonal como en ZBE:

Hasta el 31 de diciembre de 2028 : todas las etiquetas.

Desde el 1 de enero de 2029 hasta el 31 de diciembre de 2033 : etiqueta CERO emisiones, ECO, C y B.

Desde el 1 de enero de 2034 al 31 de diciembre de 2038 : etiqueta CERO emisiones, ECO y C.

Desde el 1 de enero de 2039: etiqueta CERO emisiones y ECO.

ZBE 1, Zona de Bajas Emisiones en el centro de Salamanca

¿Qué vehículos tienen libre acceso a zonas peatonales (ZBE 1) y Zonas de Bajas Emisiones?

Como es lógico, habrá muchos vehículos que no requieran autorización para entrar en las zonas peatonales. Entre ellas se encuentran los ciclos, bicicletas, vehículos de movilidad personal. En la ZBE 2 serán los anteriores mencionados, así como los vehículos con distintivo CERO emisiones o ECO y vehículos de servicios públicos esenciales, Fuerzas Armadas y de emergencias.

Asimismo, todos aquellos que tengan autorización registrada indefinida en ZBE 1 cómo son los vehículos de servicios públicos, autotaxis y VTC, vehículos de carga y descarga, vehículos de mudanza, grúas de rescate, acceso a aparcamientos públicos, vehículos de empresas para usos laborales y vehículos industriales rotulados.

Asimismo, aquellos que tengan autorización temporal también lo podrán realizar como todas las personas que accedan a los aparcamientos privados para alojamientos turísticos, los que accedan a citas médicas, clínicas veterinarias y vehículos autorizados para actos en la vía pública con previa autorización por parte de las autoridades, vehículos invitados por personas empadronadas en ZBE 1, turismos invitados en empresas, vehículos especiales y vehículos que accedan a ZBE 1 para recoger a alumnos en los colegios ZBE 1. Todos ellos, además, tendrán que someterse a las normas ZBE 1 y a los plazos.

En ZBE 2, necesitarán autorización indefinida vehículos con plazas de garaje, vehículos históricos, vehículos destinados a transportes para personas con movilidad reducida, vehículos de personas empadronadas en ZBE 2 y aquellos que se justifique por medidas de carácter urgente, temporal e inaplazable.

Para más información, puedes acceder en este documento del BOP que facilita SALAMANCA24HORAS:

Documento Vehículos que pueden acceder con previa autorización, indefindida o temporal, a la zona peatonal y Zona de Bajas Emisiones Consúltalo

¿Tengo que estar empadronado?, ¿tengo que ser residente?, o ¿qué ocurre si tengo que acceder al interior de manera urgente o por una necesidad?

Todas estas dudas se han planteado ante una zona peatonal y una ZBE que puede despistar a más de uno. Para ello, el Ayuntamiento de Salamanca ha facilitado información al respecto. Si estoy empadronado dentro de la zona, aquellos que paguen el impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica no realizarán ningún trámite y el registro será automático.

Si no pago el impuesto en esa zona y soy residente, el registro será obligatorio para evitar la sanción. En el caso de no residir en esa zona, en la página web se facilitan dos opciones, las permanentes y las temporales. En el caso de que el colegio pille en una ZBE, serán los colegios los que hagan los registros oportunos.

Para cualquier aparcamiento que se realice de forma temporal, el registro será automático en cualquiera de los parking. En el caso de hoteles o apartamentos turísticos, ese registro lo realizará el propio lugar.

También podría darse el caso de que hubiera una urgencia, para ello, habrá un plazo de 72 horas para poder introducir todos los datos y evitar cualquier tipo de multa.

¿De cuánto es la multa?

200 euros por cada vez que se acceda al interior de la ZBE 1 desde este 1 de octubre, sin aviso previo debido a que el plazo ya ha expirado este miércoles y se comenzará a sancionar a aquellos que penetren en el lugar sin registro previo.

¿Cuánto ha costado la implantación de la ZBE?

El presupuesto ha contemplado siete líneas que en total suman casi 1.340.000 euros. Las 13 nuevas cámaras en el anillo interior han tenido un coste de poco más de 266.000 euros, la integración de cámaras existentes en el anillo interior, 21 cámaras, ha sido de 12.484 euros. Los 24 puntos de control de acceso han tenido un coste de 521.290 euros, el centro de control 231.420 euros, la señalización casi 100.000 euros, los sensores 124.000 euros y un vehículo eléctrico de la Policía Local con LPR 180 grados ha ascendido hasta los 61.680 euros.