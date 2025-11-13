Dos décadas de compromiso: el Rastrillo de San Vicente de Paúl abre sus puertas en la calle Azafranal

La Sociedad de San Vicente de Paúl de Salamanca ha inaugurado la vigésima edición de su tradicional Rastrillo Solidario, una cita que se ha consolidado como imprescindible en el calendario prenavideño de la ciudad.

El rastrillo, ubicado en la C/ Azafranal, nº 26 (bajo), permanecerá abierto hasta el domingo 16 de noviembre, en horario de mañana (de 11:00 a 13:30 h) y de tarde (de 17:00 a 21:00 h). El acto de inauguración contó con la bendición del padre Paul y la presencia de la concejala de Bienestar Social y Familia, Maryan Rodríguez, en representación del Ayuntamiento.

La recaudación íntegra del rastrillo se destinará al mantenimiento de las diversas obras sociales de la entidad, consideradas fundamentales para la ciudad, como la cocina solidaria, los cursos de formación en hostelería, el banco de alimentos, el hogar de mayores y los talleres de alfabetización.

Los artículos a la venta, donados o elaborados con cariño por el equipo de ocho voluntarios, incluyen una amplia variedad de productos como muebles, lámparas, vajillas, figuras decorativas, y productos artesanales como jabones, embutidos y juguetes. Tras veinte años de trayectoria, el Rastrillo Solidario se mantiene como un punto de encuentro donde cada compra ayuda a sostener la esperanza de muchas familias salmantinas.