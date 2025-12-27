La decoración navideña de Salamanca continúa sufriendo daños tras el derribo de un adorno en la plaza de los Bandos

Uno de los adornos navideños de la plaza de los Bandos ha sido derribado durante este sábado, 27 de diciembre. La Policía Local de Salamanca se encuentra investigando los hechos para identificar al responsable e imponerle la sanción pertinente.

Este acto vandálico ha sucedido tan solo una semana después de que el elefante de Oriente de la plaza de la Libertad amaneciera con la pintada '1312', la clave numérica para el acrónimo ACAB, que significa 'All Cops Are Bastards' (Todos los policías son bastardos).

Otros adornos navideños que han corrido la misma suerte son el elefante de Oriente de la plaza del Mercado o el cascanueces ubicado en la plaza de los Bandos. El bastón de este último apareció roto el 14 de diciembre.