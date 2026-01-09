Defensa convoca 4.257 plazas para tropa y marinería en 2026, con ocho destinadas a Matacán

El Boletín Oficial del Estado (BOE) número 7, publicado el 8 de enero de 2026, ha hecho pública la Resolución 452/38557/2025, de 29 de diciembre, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, con el objetivo de incorporarse a las escalas de tropa y marinería.

Para el primer ciclo de selección de 2026 se ofertan un total de 4.527 plazas, distribuidas entre los distintos ejércitos: 3.204 plazas para el Ejército de Tierra, 693 para la Armada y 630 para el Ejército del Aire y del Espacio. La relación detallada de destinos y unidades puede consultarse en la página oficial del Ministerio de Defensa.

Ocho plazas en la Base Aérea de Matacán

En lo que respecta a la provincia de Salamanca, la convocatoria contempla ocho plazas del Ejército del Aire y del Espacio en el Grupo de Escuelas de Matacán, ubicado en la Base Aérea de Matacán. Estas vacantes corresponden al primer ciclo de selección y suponen una oportunidad de incorporación directa para aspirantes interesados en desarrollar su carrera militar en la provincia.

La normativa establece que, en caso de renuncias, no presentaciones o bajas durante el período de acogida y adaptación, las plazas se cubrirán con aspirantes de mayor nota procedentes de la lista complementaria, sin que ello implique una reordenación general de destinos.

Calendario y fases de formación

El plazo para solicitar cita previa se abre al día siguiente de la publicación de la convocatoria y permanecerá abierto hasta el 22 de febrero de 2026. El ingreso en los centros de formación está previsto para el 4 de mayo, finalizando el período de orientación y adaptación el 17 de mayo, mientras que la fecha de incorporación a las escalas de tropa y marinería será el 10 de julio de 2026.

La formación se estructura en varias etapas: un período inicial de acogida y adaptación de dos semanas, una fase de formación militar general de ocho semanas y una fase de formación específica y de especialidad, cuya duración oscila entre cuatro y treinta semanas, según el destino asignado.

Una vez incorporados y firmada la documentación correspondiente, los aspirantes adquieren la condición de alumnos y pasan a estar sujetos al régimen de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas. Tras superar la formación militar general y formalizar el compromiso inicial, obtendrán el empleo de soldado o marinero.

Igualdad, requisitos y pruebas

La convocatoria garantiza el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y regula el tratamiento de los datos personales conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos.

Los aspirantes deberán superar un reconocimiento médico y una serie de pruebas físicas que incluyen flexiones de brazos, plancha abdominal, circuito de agilidad y una carrera continua de 2.000 metros. Además, podrán participar ciudadanos de diversos países latinoamericanos, como Argentina, Colombia, Perú, México o Chile, entre otros, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Toda la información completa de la convocatoria, así como los requisitos médicos, el calendario detallado y las condiciones del proceso selectivo, se encuentra disponible en el Boletín Oficial del Estado y en la web oficial del Ministerio de Defensa.