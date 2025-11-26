El Defensor del Profesor recoge 12 agresiones a docentes en Salamanca y se sitúa como la segunda provincia con más casos en Castilla y León

El Defensor del Profesorado ha hecho público, en la mañana de este miércoles, los resultados de su informe, elaborado con los datos del curso 2024-2025.

La asociación ha manifestado su preocupación por el repunte de agresiones por parte del alumnado hacia el profesorado y los daños hacia su propiedad.

En lo que a Salamanca respecta, y desglosando los datos generales de Castilla y León, se han recogido un total de 14 casos, 6 de ellos siendo agresiones físicas (patadas, empujones...) y otras 6 verbales. Los dos restantes, no se han especificado.

Es destacable que, en la mayoría de provincias de Castilla y León, se observa una disminución de casos en comparación al curso anterior: en Ávila se han registrado 11, en Burgos 18, en León 7, en Palencia 6, en Segovia 3, en Soria 3, Valladolid 13 y Zamora 5.

Así pues, Salamanca se sitúa, en el ranking de la comunidad, en el segundo puesto con mayor número de casos atendidos por ANPE.

Desde que se creara el Defensor del Pueblo, allá por 2005, la asociación ha atendido un total de 46.321 casos a nivel nacional de los cuales, más de 1600 corresponden a Castilla y León.

El pasado curso, el total de la Comunidad, fueron un total de 83 intervenciones.

El coordinador autonómico de El Defensor del Profesor, Jesús Niño, ha puesto el foco sobre las necesidades que presentan los docentes en Castilla y León, como la sobrecarga de tareas burocráticas y el aumento del alumnado con necesidades educativas.

Por su parte Pilar Gredilla, presidenta autonómica de ANPE Castilla y León, ha destacado en su intervención la necesidad de que "se aborde de forma urgente el refuerzo de las plantillas docentes, se reduzca la tarea burocrática, se reconozcan como enfermedades profesionales del profesorado los problemas relacionados con la salud mental, se mejore la asistencia psicológica del profesorado, se elabore un estatuto docente y se trabaje por un pacto educativo que proteja de los vaivenes políticos a todas la comunidad educativa".