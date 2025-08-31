"Dejando el tabaco, limitando el alcohol y con una dieta equilibrada y ejercicio se evita más de un tercio de las muertes por cáncer"

Esta semana nos sorprendía la muerte de Verónica Echegui a los 42 años a causa de un cáncer. No solo porque había llevado su enfermedad en secreto, sino también por su fallecimiento a tan temprana edad. "Hay un incremento progresivo de tumores en gente más joven", señala César Rodríguez, oncólogo del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Ese aumento está relacionado con varios factores de riesgo "muy arraigados en las sociedades occidentales": las dietas inadecuadas, detrás de tumores ginecológicos y digestivos; el sedentarismo -el ejercicio reduce un 30% la probabilidad de padecer cánceres como el de colon, endometrio, gástrico o de mama-; la contaminación ambiental; la ingesta de alcohol desde edades muy tempranas; la obesidad o el tabaco. "No somos capaces de reducir de manera significativa su consumo en mujeres jóvenes", admite a Salamanca24horas.

AACR Cancer Progress Report 2023

En el cáncer de mama hay que considerar otros factores evitables y modificables. "Está asociado a pocos embarazos, a que el primero sea tardío o a la ausencia de periodos largos de lactancia materna". En España, la edad media a la que las mujeres se convierten en madres se sitúa por encima de los 33 años y el amamantamiento exclusivo en los primeros seis meses, en el 47%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, el Centro de Estudios Demográficos de la UAB estima que alrededor del 30% de las españolas de 45 años no han tenido hijos.

A lo anterior hay que sumarle la mejora en las técnicas diagnósticas y de cribado. Hay más revisiones ginecológicas que hace años, detección precoz para determinados tumores, como el cáncer de colon y de mama, a partir de los 45 años... "Nos adelantamos en el tiempo a los diagnósticos. Cuando un paciente tiene un síntoma se le detecta antes la enfermedad", mantiene el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica.

Cánceres más comunes en menores de 50 años

Cáncer de pulmón| EP

El sarcoma óseo y el cáncer de testículos son dos de los tumores más frecuentemente diagnosticados en pacientes jóvenes, pero no los únicos. También ha aumentado la incidencia de los cánceres ginecológicos, de mama y de colon. "En la población de 40 a 50 años estamos viendo un incremento del número de diagnósticos. En ese rango es donde más relación podemos encontrar entre aparición temprana y factores de riesgo modificables".

El cáncer colorrectal es el más diagnosticado en ambos sexos en España, pero la "gran epidemia" es el "crecimiento progresivo del cáncer de pulmón en mujeres". La SEOM estima que en 2025 se diagnosticarán 11.064 casos nuevos, 779 más respecto a 2024, año en el que fallecieron 6.679 féminas por este tipo de tumor. "Este año va a sobrepasar en número de muertes al de mama", sostiene César Rodríguez. El aumento se debe a una tendencia que comenzó en la década de los 70: "La mujer se incorporó más tarde al hábito, pero no lo está dejando". En los hombres, por el contrario, continúa bajando la incidencia porque cada vez son más los que dejan de fumar.

¿Señal de alarma?

Ante el aumento de cánceres en la población joven, preguntamos al oncólogo del hospital de Salamanca si hay que asustarse o confiar en los tratamientos cada vez más eficaces contra cualquier tipo de tumor. "Hay que alarmarse por unos hábitos de vida cada vez menos saludables", responde. "Dejando el tabaco, limitando el alcohol y con una dieta equilibrada y ejercicio se evita más de un tercio de las muertes por cáncer", añade.

Cada cáncer tiene síntomas diferentes, pero hay una serie de señales a las que se debe prestar atención: "Cambios en la piel, cualquier bulto, secreción por el pezón (mama), sangrado digestivo (colon y recto), cualquier cambio no esperado en el intestino, una perdida de peso muy llamativa, una tos que no cede o cefaleas que no están bien diagnosticadas". En definitiva, cualquier signo persistente que no se explique de forma sencilla.

Para este 2025 se esperan 296.103 nuevos casos de cáncer: 166.513 en hombres y 129.590 en mujeres. En los primeros prevalece el de próstata (32.188) y en las segundas, el de mama (37.683). La tasa de supervivencia de ambos se ha duplicado en los últimos años y rondan el 90%, al igual que el de tiroides y el melanoma cutáneo, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica.