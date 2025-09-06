La demanda de libros de segunda mano para 2º de ESO crece un 74 por ciento ante el inicio del curso 2025-2026

La demanda de libros de texto de segunda mano para 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ha experimentado un crecimiento del 74% en las semanas previas al inicio del curso 2025-2026, según ha explicado Europa Press a partir de un análisis reciente.

El informe apunta a que las búsquedas de material escolar de segunda mano continúan en aumento con la llegada de septiembre y el regreso de miles de estudiantes a las aulas. En concreto, durante las últimas semanas de agosto, las consultas relacionadas con libros de texto crecieron un 50%, mientras que la búsqueda de dispositivos electrónicos, como el iPad, se incrementó en un 21%.

Junto a estos datos, una encuesta elaborada con la plataforma de estudios Appinio refleja la preocupación mayoritaria de las familias: el 89% teme el incremento del precio del material escolar y un 77% reconoce que la vuelta al cole supone un esfuerzo económico significativo.

En cuanto al gasto medio, el 45% de los encuestados afirma que invertirá más de 200 euros en material escolar este curso. Ante esta situación, el mercado de segunda mano se ha convertido en una alternativa recurrente: el 69% de las familias asegura haber vendido material escolar que ya no utiliza, y un 25% se plantea hacerlo en el futuro. Entre los productos más demandados destacan libros, uniformes y mochilas, que se consolidan como opciones clave para aliviar los gastos de septiembre.