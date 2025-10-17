Las demandas de disolución matrimonial disminuyen durante los seis primeros meses de 2025 respecto a hace un año en Salamanca

Las demandas matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios durante los dos primeros trimestres de 2025 han disminuido respecto a los datos del 2024 en estas mismas fechas: 492 de 2025 frente a los 554 de 2024.

Desglosando los datos por trimestres y años, en lo que respecta a este 2025, durante el primer trimestre de enero a marzo los datos más altos son los de divorcios consensuados, 88 en concreto. Los datos más bajos hacen referencia a las separaciones que coinciden en 3 tanto las consensuadas como las no consensuadas. Igualmente, durante los tres primeros meses del año hubo más divorcios que separaciones.

Durante el segundo trimestre de este año, de abril a junio, los divorcios consensuados siguen asumiendo los datos más altos (70), mientras que las separaciones no consensuadas siguen siendo las más minoritarias en la provincia salmantina (3). En ambos trimestres, las nulidades matrimoniales siguen siendo inexistentes, cero.

Sumando los dos primeros trimestres de 2024 y de 2025 por separado, vemos que hace un año hubo más demandas de disolución matrimonial (554) que este año (498).

Haciendo una comparativa con los datos de otras comunidades, las dos únicas provincias que en 2024 tuvieron una nulidad matrimonial fueron Burgos y Valladolid. En cuanto a los divorcios consensuados, la provincia con mayor número fue Valladolid (603), León (418), Burgos (406) y Salamanca (360). En las separaciones consensuadas, Salamanca se posiciona en tercer lugar y a la par que Burgos, estando por delante León con 25 y Valladolid con 24. Tanto los divorcios como las separaciones que no han sido por mutuo son menores.

A nivel nacional en el segundo trimestre de 2025, todos los tipos de demandas de disolución matrimonial -tanto separaciones como divorcios consensuados y no consensuados- se redujeron con respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre de 2025 el número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios, se situó en 21.348, cifra que supone un descenso 16,7 % respecto al mismo trimestre de 2024.

El resto de los datos que hace referencia a los seis primeros meses de 2025 en Salamanca son los siguientes: