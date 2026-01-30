Denuncian el estado de "abandono" del Convento de las Claras "desde hace no menos de cuatro años"

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ha denunciado el estado de "abandono" en el que se encuentra el Convento de las Claras "desde hace no menos de cuatro años". Un tiempo más que suficiente, según la asociación, para que la propiedad realizase las "pertinentes subsanaciones de las deficiencias detectadas" o para que las autoridades "iniciasen los procedimientos para exigir actuaciones encaminadas a lograr un estado de conservación óptimo".

El monumento declarado Bien de Interés Cultural arrastra desde finales de 2022 daños en la piedra arenisca (líquenes, eflorescencias y arenización) causados por las filtraciones de un vierteaguas. El encharcamiento de la fachada que da acceso al "museo" es tal que presenta "significativos" desplazamientos de sillares.

"Si bien hace muchos años se actuó en la acera de las Claras, con el claro objetivo de evitar que el agua llegase a los muros, los resultados de esta medida ha sido insuficientes, tal y como se aprecia en la esquina", ha señalado la asociación. La fachada de calle Lucero tampoco se libra de la problemática de la evacuación de las aguas pluviales.

Respecto al interior, Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ha lamentado que la iglesia no disponga de la debida vigilancia ni seguridad, así como de las "medidas y controles de conservación que toda obra de arte requiere".