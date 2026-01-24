Denuncian "el abandono y la marginación" de la memoria de Serafín Holgado, abogado salmantino asesinado en 1977

El Partido Comunista de España en Salamanca denuncia el estado de abandono de la placa homenaje a Serafín Holgado de Antonio, abogado laboralista salmantino asesinado por la ultraderecha en la matanza de los Abogados de Atocha en 1977.

Asimismo, aseguran que "no es algo casual". "La placa fue colocada por el PP en una zona periférica de la ciudad, en una calle sin portales y de escaso tránsito, alejándola deliberadamente de la vida cotidiana de Salamanca", defienden, y asegura que a ello se suma "la falta total de mantenimiento, que evidencia el desprecio institucional hacia la memoria democrática".

“El PP ha optado por una política de ocultación y relegación de las víctimas del fascismo, reduciendo su memoria a elementos simbólicos abandonados, fuera del espacio público y del debate ciudadano. La placa de Serafín Holgado es hoy el reflejo de esa estrategia: arrinconar, invisibilizar y dejar deteriorar”, declara el Secretario Político del PCE en Salamanca, Rubén Guillén.

La formación política exige al gobierno municipal "la restauración inmediata y digna de la placa", así como "el fin de una política que trata la memoria democrática como un problema en lugar de como una obligación".