Denuncian la falta de gestión "durante años" y el abandono del Mercado Central de Salamanca

Con el pasar de los años, los empresarios del Mercado Central de Salamanca han denunciado la falta de limpieza, la descoordinación generalizada entre comercios y gerencia, o incluso la pérdida de autobuses urbanos que ha hecho que menos gente pueda acudir al lugar.

SALAMANCA24HORAS ha querido conocer de cerca qué está ocurriendo, por lo que algunos empresarios han expuesto las problemáticas con las que conviven desde hace mucho tiempo. Asimismo, cabe destacar que con las lluvias de las últimas semanas, la suciedad se ha ido acumulando día a día, siendo en algunas ocasiones los propios comerciantes los que tienen que achicar el agua.

Sin ir más lejos, este martes, 10 de febrero, las lluvias volvían hacerse eco en la capital del Tormes, lo que ha hecho que cientos de personas tengan que salir con sus paraguas. Una vez entran en el mercado, se cierran pero el agua gotea de los mismos ocasionando poco a poco pequeños charcos.

Es más, hay gente contratada para ello pero no se hace el trabajo como se debería hacer

Ante esto, los empresarios han explicado que “tenemos una máquina para quitar el agua pero las máquinas no salen. Es más, hay gente contratada para ello pero no se hace el trabajo como se debería hacer”.

Esto ha llevado al hospital de Salamanca al menos a una persona, que se conozca, donde se ha llegado a romper por completo el cúbito y el radio ante las caídas sufridas. Además, se tiene constancia de que otras tres señoras también se han precipitado a causa de los charcos internos.

Ante la posibilidad de que la existencia de goteras, los empresarios han dejado claro que no, que el principal problema es que “la persona que tendría que limpiar esto no lo hace, prefiere estar sentado en su despacho sin hacer nada”. Del mismo modo, en los cuartos de baño parece que ocurre lo mismo: “Tenemos dos arriba y dos abajo, tardarían quince minutos en limpiar ambos, pero no lo hacen”.

Los empresarios también han querido dejar claro otro de los motivos por los que no se hace esto: “Pagamos a un gestor porque es él el que tendría que hacer todo esto, pero es que no hace nada”.

Aquí se tendría que hacer una reunión de manera anual pero llevamos desde 2019 sin hacer ninguna

La limpieza parece que es uno de los motivos, pero como avisamos antes, el paso del tiempo ha hecho que los problemas se hayan incrementado. Otro ejemplo es el de los autobuses urbanos, donde no achacan el problema al propio Ayuntamiento de Salamanca sino que “cuando nos quitaron los autobuses urbanos, donde en los últimos años llegamos a tener cuatro, no dijo nada cuando todos estábamos en contra de esta medida”

Con este problema sobre la mesa, los propios empresarios también han querido explicar que “antes podrían decirnos que es por la contaminación y el ozono, pero ahora son todos eléctricos”.

La ausencia de regiones también ha sido motivo de queja, donde m-as empresarios también han querido alzar la voz por este motivo: “Aquí se tendría que hacer una reunión de manera anual pero llevamos desde 2019 sin hacer ninguna. Al principio fue por el tema del covid, pero ahora no es excusa. Antes de entrar el gestor se realizaban hasta tres o cuatro reuniones al año”.

Para finalizar, también he querido dejar claro que “antes éramos cuatro, pero ahora cada vez somos más empresarios los que nos quejamos. O se ponen las pilas o tendremos que llegar a hablar con nuestro abogado”.