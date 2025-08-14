Denuncian la agresión a una enfermera en el centro de salud de San José

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Salamanca, ha condenado enérgicamente una nueva agresión sufrida por una enfermera en el centro de salud de Castro Prieto. Según la denuncia del sindicato, el pasado miércoles 13 de agosto, una profesional de Enfermería fue víctima no solo de violencia verbal, sino también de agresión física, una situación que el personal de seguridad presente no pudo controlar debido al número de agresores.

SATSE Salamanca subraya que el centro de salud de Castro Prieto registra el porcentaje más alto de agresiones de toda la provincia, con incidentes verbales casi a diario y agresiones físicas cada vez más frecuentes. Ante estos "datos claramente alarmantes", el sindicato exige a la Gerencia Regional de Salud (SACyL) que refuerce la seguridad en este centro, que ya forma parte del mapa de riesgo de agresiones.

El sindicato insiste en que los centros sanitarios deben ser espacios seguros, donde prime el respeto y la convivencia. Por ello, reclama a SACyL que garantice que los profesionales sanitarios puedan desempeñar su trabajo sin sufrir amenazas, coacciones o agresiones.

Además, SATSE recuerda que agredir a un profesional sanitario, considerado como autoridad pública, es un delito. Por ello, piden una campaña de concienciación dirigida a la población para recordar esta condición y las consecuencias legales de estos actos. Finalmente, el sindicato reitera la necesidad de apoyar a los profesionales que han sido agredidos y de tomar medidas preventivas, como el aumento de la seguridad privada en centros de riesgo como el de Castro Prieto, para disuadir a los posibles agresores.