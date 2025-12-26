Denuncian que las ambulancias de emergencias de Salamanca operan en invierno sin protección frente al frío

El sindicato SP-TES ha alzado la voz por los profesionales y pacientes a los que afectaría la ausencia de calefacción en los vehículos sanitarios, especialmente en Linares de Riofrío, La Alberca, Béjar o Guijuelo

Imagen de una de las ambulancias congeladas en la provincia de Salamanca
El Sindicato de Profesionales del Transporte y Emergencias Sanitarias ha denunciado la situación que se está viviendo en el sector en Salamanca, y es que la ausencia de un techo, además de la conexión eléctrica, hace que las ambulancias no puedan entrar en calor rápidamente y por ende comiencen los servicios congeladas, lo que repercutiría directamente en el bienestar del paciente.

Javier Suárez, secretario de la Sección Sindical de SP-TES en Salamanca, ha explicado que “las bajas temperaturas en los vehículos de emergencia son consecuencia de la falta de un tejado o una conexión eléctrica para los mismos en las bases de emergencias de la provincia, ya que si los hubiera, los vehículos podrían tener la calefacción enchufada y así no perder la temperatura en los habitáculos asistenciales”.

La propia organización ha expuesto que han comunicado este caso a la empresa responsable, pero “igual que hicieron con las altas temperaturas en verano, la Empresa y la Gerencia de Emergencias han hecho caso omiso a nuestras reivindicaciones”.

Además, la propia medicación también podría verse afectada, según han indicado desde el propio sindicato, que sumado al interior del vehículo o que incluso muchos pacientes tienen que montar en el mismo semidesnudos, crea una situación nada agradable en cuanto a temperaturas se refiere.

Por otro lado, desde SP-TES han explicado que preocupan las bases de Linares de Riofrío, La Alberca, Béjar o Guijuelo, pero serían todas aquellas donde no exista un garaje donde proteger las mismas. La solución sería “ubicar las ambulancias en lugares techados y con una conexión eléctrica y para ello, sería necesario que tanto la empresa como la Gerencia de Emergencias hablaran con los diferentes Ayuntamientos donde se encuentran las ambulancias para la gestión de un lugar idóneo y que cumpla los requisitos necesarios para protegerlas y poderlas mantener en temperaturas idóneas”.

