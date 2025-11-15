Denuncian que Castilla y León no ha contratado refuerzos de hospitalización ni de Atención Primaria para cubrir las necesidades sanitarias

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado una seria denuncia contra las administraciones sanitarias por la "falta de previsión" y la ausencia de refuerzos de personal ante la inminente llegada del invierno y el aumento de las infecciones respiratorias, lo que ya está provocando la "saturación" de la Atención Primaria y las Urgencias hospitalarias del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"La negligencia de las administraciones es total porque son conocedoras de una situación que se repite todos los años", criticó Fernando Hontangas, presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, señalando que "son los ciudadanos quienes vuelven a pagar las consecuencias".

CSIF ha identificado que ocho comunidades autónomas no han contratado refuerzos de hospitalización o de Atención Primaria, o los que se han incorporado son "insuficientes". Entre estas regiones señaladas se encuentran Castilla y León, Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón, La Rioja, Asturias y Cantabria.

Asimismo, la central sindical añade que delegados en Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia afirman no haber sido informados aún de la adopción de ninguna medida de refuerzo.

El sindicato advierte que esta falta de planificación está generando una "sobrecarga" de trabajo que ya tiene consecuencias directas en la atención:

Atención Primaria (AP): Las agendas y consultas están "ya saturadas", con esperas de 10 días de media para ser atendido y picos que superan los 20 días en zonas rurales o de baja densidad.

Campaña de Vacunación: El personal que asume la asistencia diaria en muchos centros de salud debe compatibilizarla con la campaña de vacunación de gripe y COVID sin apoyo adicional, lo que agrava la situación en AP.

Urgencias Hospitalarias: Comienzan a tensionarse en regiones como Madrid, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y Ceuta por los picos de infecciones. El sindicato añade que en Melilla y La Rioja ya se están "empezando a doblar camas".

La denuncia de CSIF se enmarca en una "situación precaria y deficitaria" de las plantillas. El sindicato recuerda que el sector de la Sanidad acumula dos meses consecutivos (septiembre y octubre) de destrucción de empleo, con una media de 42.154 puestos de trabajo menos, según la Seguridad Social.

Además, subraya que España cuenta con 5,9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente a las 8,3 de la media europea, y que la ratio de médicos es de 3,9 por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de los 4,9 de países como Alemania o Francia.

Ante este escenario, CSIF exige a los servicios de salud autonómicos la creación de Planes de Refuerzo Invernal con dotación presupuestaria específica. También pide al Ministerio de Sanidad que impulse un Plan de Estrategia Nacional de refuerzos coordinado con las CCAA, así como la revisión inmediata de las ratios profesionales.

El sindicato concluye que "reforzar el SNS no es una opción, sino una obligación" y exige a las administraciones que actúen con planificación para evitar "la improvisación de cada invierno".