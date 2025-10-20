Denuncian fallos y opacidad a dos meses de la implantación del nuevo Tribunal de Instancia en Salamanca

El sindicato STAJ, el más representativo entre los funcionarios de la Administración de Justicia en Salamanca, ha denunciado graves fallos en la organización del personal para el nuevo Tribunal de Instancia de la capital y sus servicios comunes.

El sindicato asegura que el Ministerio de Justicia ha cometido errores al asignar a los funcionarios a los nuevos puestos de los servicios comunes, que sustituirán a los actuales juzgados. Estos fallos afectan a quiénes deberían estar en el área Penal (para las guardias) y en el Servicio Común de Ejecuciones, lo que podría afectar al trabajo diario. También señalan que las plantillas que maneja el Ministerio no coinciden con las reales en juzgados como los de lo Social.

Además de los problemas de organización, STAJ critica la falta de transparencia y los "atropellos" contra los trabajadores y sus representantes sindicales. El sindicato afirma que, a solo dos meses de la fecha prevista para la implantación del Tribunal de Instancia (enero de 2026), existe una enorme incertidumbre.

La opacidad se centra en los inminentes traslados de oficinas en Plaza Colón, Gran Vía y Torres Villarroel. El sindicato denuncia que no han sido informados oficialmente sobre los planos y la distribución de las nuevas sedes. Asimismo, critican que, en una reunión clave celebrada a principios de octubre para evaluar los edificios, no se invitó a la Junta de Personal ni a delegados sindicales, vulnerando la legislación sobre representación.

El sindicato asegura haber presentado una queja formal por escrito a la Secretaría y Subsecretaría de Justicia para exigir que se corrijan los errores en la asignación de plazas y se ponga fin a la falta de respeto hacia los trabajadores y sus representantes.

STAJ advierte que esta incertidumbre y los fallos en la planificación podrían afectar el correcto funcionamiento del Servicio Público de Justicia en la ciudad, en perjuicio de los ciudadanos, y recuerda que ya ha habido otros movimientos de sedes en la ciudad con resultados cuestionables, como los de Menores o lo Contencioso.