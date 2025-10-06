Denuncian la falta de recursos de emergencias en Salamanca y reclama una respuesta inmediata de la Junta

El Sindicato de Profesionales del Transporte y Emergencias Sanitarias (SP-TES) ha reclamado a la Junta de Castilla y León la implantación urgente de nuevos recursos de emergencias sanitarias en la provincia de Salamanca. La organización sindical considera que la actual dotación es insuficiente para garantizar la atención sanitaria urgente a todos los ciudadanos, especialmente en las zonas rurales y periféricas.

Según el SP-TES, Salamanca debería contar con tres recursos adicionales: dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB), integradas por dos técnicos en emergencias sanitarias, y una Unidad de Enfermería de Emergencias (UENE), que incluye además un profesional de enfermería.

Javier Suárez, secretario de la sección sindical de SP-TES en Salamanca, advierte de que “la actual distribución de recursos debe completarse con una unidad de SVB en Ledesma”, una reclamación histórica de este municipio, situado a más de media hora de cualquier servicio de emergencias. “Los ciudadanos de Ledesma y su comarca se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante emergencias tiempo-dependientes”, subraya.

El sindicato también solicita la creación de otro SVB en la zona básica de salud de Periurbana Norte o en Calzada de Valdunciel. “El enorme crecimiento demográfico y la existencia de numerosas residencias para personas mayores hacen imprescindible reforzar esta zona, actualmente atendida desde la capital, lo que genera importantes retrasos”, apunta Suárez. Además, denuncia la ausencia total de recursos de emergencias en la zona norte de Salamanca, lo que dificulta la respuesta ante accidentes en las autovías de Valladolid o Zamora.

En cuanto a la Unidad de Enfermería de Emergencias (UENE), el sindicato propone su implantación en la Zona Básica de Peñaranda de Bracamonte, que hoy depende del Soporte Vital Avanzado de Salamanca. Esta situación, señalan, provoca retrasos de hasta una hora en la asistencia y deja a la capital sin su único recurso avanzado operativo.

“La carencia de estos recursos no es una cuestión de eficiencia administrativa, sino de seguridad y equidad para los ciudadanos de Salamanca”, advierte Suárez. “Los profesionales de las emergencias estamos al límite, y los tiempos de respuesta en estas zonas superan con frecuencia lo aceptable. La Junta debe dejar de dilatar esta decisión y actuar ya. Estamos hablando de vidas humanas y de garantizar una sanidad pública digna para todos los salmantinos, vivan donde vivan”.

El SP-TES insta a la Consejería de Sanidad a iniciar de forma inmediata las gestiones necesarias para dotar de personal y material estos nuevos dispositivos. El sindicato reclama que su implantación se lleve a cabo a la mayor brevedad posible, con el objetivo de reforzar la red de emergencias y asegurar una atención sanitaria rápida y eficaz en toda la provincia.