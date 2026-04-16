Denuncian la "grave situación de colapso" en los Juzgados de Salamanca tras la desactivación "inesperada" de MINERVA

CCOO ha denunciado la "grave situación de desorganización y colapso" que se está produciendo en los juzgados de Salamanca por la desactivación "inesperada" de MINERVA, el sistema de gestión procesal que ha utilizado diariamente el personal de la Administración de Justicia hasta este jueves.

La herramienta ha sido sustituida por ATENEA, un programa que, según ha señalado el sindicado, se ha implantado sin una "formación adecuada, limitada a un curso en línea claramente insuficiente". Esta situación ha generado "confusión, sobrecarga y estrés" entre el funcionariado.

CCOO ha exigido al Ministerio la "inmediata" restitución del sistema MINERVA "en los términos acordados", así como la implantación "progresiva y planificada de ATENEA" para que convivan ambas herramientas durante un periodo de transición. También ha solicitado "la puesta en marcha de formación presencial suficiente y adaptada a las necesidades del personal".