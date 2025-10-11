Denuncian la "grave sobreocupación" y falta de personal en el Centro Penitenciario de Topas

Sorprenden a un hombre con hachís entre la ropa interior al acceder a la cárcel de Topas

El sindicato CCOO ha presentado una queja formal ante la Administración Penitenciaria por la "grave situación de sobre-ocupación" que padece el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca). Según la central sindical, el número de personas internas (1.197) supera ampliamente la capacidad para la que fue diseñada la cárcel.

CCOO advierte que esta situación tiene un impacto directo en las condiciones laborales del personal público penitenciario. La sobre-ocupación está generando un incremento en la carga laboral, el estrés y los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, a la vez que dificulta las tareas de rehabilitación y reinserción social.

Más internos, menos personal: "Más riesgos y más tensión"

Jesús Crego, delegado sindical de CCOO en el centro y miembro de la ejecutiva estatal, ha resumido la crisis: “Más internos y menos personal significa más riesgos, más tensión y peores condiciones laborales”.

El sindicato recuerda que la plantilla de Topas arrastra una falta estructural de efectivos que se agrava ante el constante incremento de la población reclusa.

CCOO exige al Ministerio del Interior y a Instituciones Penitenciarias la toma de medidas urgentes para revertir esta situación. Entre ellas, piden un refuerzo inmediato de personal, la adecuación de las plantillas a la población real del centro y la puesta en marcha de un plan de actuación que garantice la seguridad y la salud laboral en la prisión salmantina.