Denuncian “locura y caos” en los juzgados de Salamanca por la aplicación del calendario de traslados

El sindicato de trabajadores de la administración de justicia (STAJ), primera fuerza sindical en la ciudad de salamanca en el sector de justicia, ha denunciado “locura y caos” en los juzgados de Salamanca por la aplicación del calendario de traslados que ha realizado la gerencia territorial de justicia de Valladolid y la gerencia territorial de Salamanca.

Según han indicado, el número de personas que se van a trasladar son de 196, lo que hace que “afecte a casi la totalidad de funcionarios que tienen su destino en la ciudad de Salamanca. Han de ubicarse en los nuevos equipos diseñados de los Servicios comunes correspondientes del Tribunal de Instancia”.

Del mismo modo, también han indicado que “se conculcan derechos de los trabajadores como espacios reducidos de trabajo fuera de normativa, cableado de los ordenadores por el suelo, ubicaciones de mesas de trabajo en zonas de acceso y paso a otras mesas de trabajo (ayer no pudo comparecer una persona en silla de ruedas pues no tenía espacio para acceder), sillas con puertas a la espalda del trabajador que abren hacia fuera, distancia entre funcionarios fuera de normativa, metros cúbicos de espacio fuera de normativa, ventanas tapadas por armarios, entre otras”.

Asimismo, han destacado que han interpuesto la denuncia correspondiente ante Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca a fin de que realice la correspondiente inspección y se levante acta y se requiera a la administración empleadora para que realice las correcciones conforme a normativa.

Por último, han hecho hincapié en que es una “lástima para la ciudad de Salamanca y sus ciudadanos, una de las ciudades con mejor pendiente judicial del estado abocada al atasco en todos sus órdenes jurisdiccionales, por no hablar del Registro Civil y sus problemas, recortado en plantilla que tantas veces hemos denunciado”.