Denuncian que Majorel no concede en Salamanca las vacaciones estivales de 2026 dentro del verano astronómico por “teóricas pérdidas económicas”

CCOO ha denunciado públicamente a la empresa Majorel de Salamanca que cuenta en la actualidad con más de 1.000 trabajadores. Todo esto a raíz de las vacaciones estivales de 2026, que se tendrían que conceder en los periodos del verano astronómico, es decir, entre el solsticio de verano hasta el equinoccio de otoño, según dicta la sentencia ST 755/2025 de 9 de septiembre.

Cabe destacar que las secciones sindicales que forman el comité de empresa han avisado con tiempo al Contact Center para así preparar todo adecuadamente de cara a 2026, lo que se ha saldado con la “negación en rotundo, por lo que se planteó un SERLA el pasado 18 de diciembre, que se cerró sin acuerdo”.

Según ha explicado desde Comisiones Obreras “la postura de la empresa es inamovible”, indicado que “no pueden aceptar ese período para el 2026, por imposibilidades organizativas y por “teóricas pérdidas económicas, argumento que no entendemos visto las cantidades que la empresa está abonando por los diferentes despidos de las últimas semanas, que han sido 5 en Salamanca y superando la docena en el resto de España”.

Por otro lado, también han expuesto que Majorel se ampara en un acuerdo firmado hace “la friolera de 8 años”, estableciendo “el periodo de vacaciones estivales de junio a septiembre sin señalar un día concreto”.

Del mismo modo, desde CCOO también han hecho hincapié en que “la empresa ha variado el inicio de vacaciones estivales según ha creído conveniente para sus cupos, unos años comienza el día 1, otros el 4…”, por lo que consideran de vital importancia que Majorel acate la sentencia para así no obligar “a un gran número de personas trabajadoras, a disfrutar sus vacaciones los 15 primeros días de junio y los 15 últimos de septiembre”.

Por último, han decretado un día de huelga de 24 horas el próximo 2 de enero “ante la negativa de la empresa y dada la situación en la que nos encontramos todas las secciones sindicales que componemos el Comité de Empresa”.