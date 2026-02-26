Denuncian la presencia de basura en la calle Gran Capitán

Presencia de basura, muebles, palets o cajas en la calle Gran Capitán han despertado la indignación de los vecinos, quienes aseguran que la situación pone incluso en risego la integridad de los viandantes.

Refieren, además, que la presencia de estos objetos en la vía pública es algo habitual y que no existe manera de certificar quién los arroja.

Asimismo, se ha relatado a este medio un desagradable episodio en el que un hombre que paseaba por el lugar a punto estuvo de caerse puesto que, continúa el relato, se le había enredado un plástico en los pies.

Por parte del Ayuntamiento de Salamanca, al ser informado a este respecto, han confirmado que se tomarán medidas tanto para resolver la situación como para dar con los responsables.