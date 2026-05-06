Denuncian la presencia de ratas en el barrio de Garrido

El influencer salmantino, Javi-archi García, ha denunciado de manera pública la presencia de ratas en el barrio de Garrido. En un vídeo que ha colgado en sus redes sociales, ha clamado por soluciones por parte del Ayuntamiento de Salamanca.

Según ha destacado el propio Javier, no es la primera vez que esto ocurre en el distrito salmantino, donde se han llegado a avistar en más ocasiones produciendo gran inquietud entre los vecinos de la zona.

Además, a pesar de que el Ayuntamiento de Salamanca ha trabajado en la eliminación de este tipo de plagas, en otras zonas céntricas como la plaza de la Fuente han llegado a producirse avistamientos, además de zonas como Tejares con hechos tan curiosos como ratas encima de los árboles.