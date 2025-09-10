Denuncian que los respiradores montados sin supervisión en el Hospital de Salamanca suponen un riesgo para los recién nacidos

Trabajadores del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca han alertado a Salamanca24horas.com de una práctica que califican de “inaceptable”. Denuncian que las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) del área de Obstetricia están asumiendo en solitario el montaje de respiradores invasivos en situaciones críticas, sin la supervisión de personal de enfermería o médico, pese a que la normativa no contempla que este colectivo asuma funciones de soporte vital.

Según trasladan, este procedimiento implica un riesgo clínico real para los recién nacidos que requieren ventilación inmediata. El problema se agrava porque el montaje del respirador es complejo, se realiza bajo máxima presión asistencial y, en caso de error, puede tener consecuencias irreversibles.

Los trabajadores critican que las propuestas planteadas para garantizar la seguridad —como disponer de cunas ya montadas, supervisión por parte de enfermería o matronas y formación conjunta para todo el personal implicado— han sido rechazadas por la Dirección del centro. A esta situación se suma la frecuente rotación del personal, que dificulta la consolidación del conocimiento técnico necesario y aumenta la inseguridad en la práctica asistencial.

Las fuentes consultadas reclaman una revisión urgente de este procedimiento, la suspensión inmediata de la delegación del montaje invasivo a las TCAEs y la elaboración de un protocolo actualizado que reparta responsabilidades de manera legal y segura. “No se puede normalizar una práctica que pone en riesgo la vida de los recién nacidos y desprotege al personal”, subrayan.