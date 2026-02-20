Denuncian sobrecarga de trabajo y presión comercial en la plantilla de Correos Salamanca

La sección sindical de CSIF en Salamanca ha alertado sobre el grave empeoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados de Correos en la provincia, provocado por la implantación de nuevos modelos organizativos, la falta de personal y el aumento de presiones comerciales.

Entre las principales problemáticas, CSIF señala la puesta en marcha del modelo de reparto “Última Milla”, que se ha implantado sin negociación. Esta reorganización amplía los recorridos asignados a cada cartero, incrementando la carga de trabajo diaria, las distancias recorridas y el esfuerzo físico de los empleados.

Según explican desde CSIF a esta situación se suma la falta de cobertura de jubilaciones, bajas y vacaciones. La plantilla, especialmente en las zonas rurales, se ve obligada a asumir tareas adicionales de manera continuada, lo que afecta tanto a su salud laboral como a la calidad del servicio postal.

CSIF denuncia además la presión que reciben los trabajadores para vender seguros de AXA, incluso por encima de sus tareas habituales de reparto y atención al público, generando un clima de tensión y estrés constante.

La organización sindical critica también las restricciones en asuntos particulares y vacaciones. Tal y como manifiestan para 2026, se ha anunciado que no podrán coincidir más de tres carteros de la misma sección de reparto de vacaciones, "limitando la conciliación laboral y familiar".

CSIF Correos Salamanca reclama la negociación del modelo “Última Milla” para evitar sobrecarga y desigualdad en el reparto. Exige también la cobertura inmediata de jubilaciones, bajas y vacaciones para garantizar una plantilla completa.

La organización pide eliminar las presiones comerciales, asegurando que la venta de seguros no interfiera con el servicio postal, y que se respeten los días de asuntos particulares y vacaciones, favoreciendo la conciliación laboral y familiar.

Asimismo, CSIF reclama una planificación del trabajo realista que proteja la salud de los empleados y mantenga la calidad del servicio público.