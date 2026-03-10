Denuncian a UGT por pedir el voto el día de las elecciones sindicales de Sanidad en Salamanca

El Sindicato de Enfermería SATSE y CGT han denunciado a UGT frente a la Junta Electoral por pedir el voto el mismo día de las votaciones celebradas en el hospital de Salamanca, un hecho ilegal contemplado en el artículo 53 de la LOREG y en el Real Decreto 1844/1994 en el que se regula este apartado y donde no se podría difundir propaganda electoral o realizar ningún acto de campaña solicitando el voto en la misma jornada de votación.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, en el caso de SATSE han pedido la anulación de los votos a UGT, donde supuestamente habrían realizado campañas por whatsapp solicitando el voto en un día en el que únicamente se puede animar a votar como ámbito general, pero no a reclamar para el propio sindicato su elección.

Cabe recordar que la propia ley contempla como pedir el voto realizarlo explícitamente, repartir cualquier tipo de propaganda, hacer campañas o mítines, o colocar cualquier tipo de cartelería.

Representantes sindicales de SATSE han indicado a este medio que “no sabemos si ha sido un error o de manera intencionada”, pero “cada uno es responsable de su equipo”. El mismo día se habló con el sindicato denunciado para informarles sobre el asunto. Por otro lado, ante el malestar causado, también han explicado claramente que “durante este día se puede informar de que las elecciones se están celebrando, pero no que les voten”.

En las votaciones que ganó SATSE, obtuvieron un total de 8 delegados sindicales, mientras que unión TISCYL-CESM-SAECYL recibió 6 delegados sindicales, CGT otros 4 delegados sindicales, CCOO y UGT otros 4 delegados sindicales, CSIF con 3 y USO con otros 2 delegados sindicales.

De este modo, y en el caso de SATSE, ha pedido la anulación de todos los votos de UGT, un hecho que tendría que estudiar la propia Junta Electoral en el caso de que se pudiera comprobar que afectó el mismo día de las votaciones.