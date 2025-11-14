El deporte como herramienta para la inclusión regresa a Salamanca junto a la Fundación Eusebio Sacristán

"El deporte representa los mejores valores de la sociedad", ha defendido este viernes Miryam Rodríguez, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, durante la renovación pública del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Eusebio Sacristán. El fruto de tal unión es el desarrollo en la provincia charra de la Escuela 100x100 Deporte.

Esta iniciativa, que regresa ahora a Salamanca tras éxito en sus temporadas anteriores, tiene el objetivo de ser un espacio de inclusión. La concejala ha destacado el fomento "del compañerismo, la igualdad, la tolerancia y el respeto", que posee el deporte, lo que hace de él "un instrumento muy eficaz para mejorar comportamientos y, por tanto, uno de los métodos más eficientes para conseguir la integración también de las personas".

Es por esto que la Escuela 100x100 busca que los participantes, que los niños y niñas que formen parte de ella, disfruten del deporte sin que importen sus capacidades, su economía, procedencia, género o etnia. Porque se busca su desarrollo personal y social así como, simplemente, que se diviertan.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, y Eusebio Sacristán, creador de la fundación que lleva su nombre | S24H

El nuevo convenio es con licencia de un año, pero irá prorrogándose hasta 2028, tal y como ha asegurado Miryam Rodríguez. De la misma manera, supone un incremento en la aportación económica del Ayuntamiento de Salamanca, que pasará de unos 11.000 euros hasta los 15.000 euros. Con este nuevo presupuesto se espera tanto aumentar el número de participantes de 80 a 100, como subvencionar el equipamiento de material deportivo necesario y el transporte y actividades complementarias.

Además, algo que también destaca de esta iniciativa es la implicación de las jugadoras del Salamanca Club de Fútbol Femenino. Son las jugadoras del equipo charro las monitoras de la Escuela 100x100 Deportes, en lo que, en palabras de la concejala, supone "una clara apuesta por el deporte femenino".

También han compartido algunos datos de esta iniciativa en Salamanca: un 12 por ciento son niños y niñas con algún tipo de discapacidad, las niñas suponen un 11,6 por ciento del total y la edad media de los infantes es de 10 años y medio. A nivel de Castilla y León, son más de 1.100 los participantes en Escuela 100x100 Deporte; la provincia charra se encuentra en la tercera posición en cuanto a mayor número de niños y niñas incristos, solo por detrás de Valladolid (tanto por contar con más habitantes, por desarrollarse desde hace más tiempo) y de Soria (provincia en la que destaca el acogimiento de refugiados).