“El depredador de Sevilla”, el caso documentado en Netflix que destapó una estudiante de Salamanca

“No sabía nada de Salamanca, es un sitio superbonito, vas descubriendo los detalles como quedar bajo el reloj cuando te juntas con amigos por la plaza” cuenta Gabrielle Vega, estudiante americana en Salamanca protagonista de la miniserie documental “El depredador de Sevilla” que ha estrenado Netflix hace unos días.

Su familia eligió Salamanca para ella gracias a que su padre preguntó a Google cual era el mejor sitio de España para estudiar español y apareció la ciudad del Tormes. Así llegó hasta aquí Gabrielle con intención de aprender español.

Esa es la conexión de la ciudad con un caso que fue muy mediático en su momento y que recientemente ha vuelto a primera línea gracias a la miniserie de tres capítulos que está entre las diez más vistas de la plataforma en 63 países tras su estreno.

Salamanca aparece en el capítulo uno de la serie, en la presentación de Gabrielle, cuando llega a la ciudad en el año 2013. Es el inicio de una historia que acabó en pesadilla.

La historia de Gabrielle arranca en el año 2013. Tenía 19 años y ganas de vivir una experiencia inolvidable. “Me sentía como si la vida me sonriera por primera vez, la verdad me encantó y me esforcé por sumergirme al máximo”, asegura en el documental. Mientras lo cuenta las imágenes de Salamanca se suceden una tras otra. La Plaza Mayor, las catedrales, la calle Palominos, el convento de San Esteban o imágenes de las terrazas de Ieronimus son las elegidas para mostrar una ciudad universitaria y animada, acostumbrada a recibir estudiantes de todo el mundo.

Estando en Salamanca, Gabrielle decide viajar y elige Marruecos en un viaje programado con estudiantes repartidos por España. Contrata el viaje con Discover Excursions, una empresa que organiza viajes programados para estudiantes extranjeros y que era conocida entre los chicos que llegaban a estudiar a España. Manuel Blanco, Manu ‘White’ para los jóvenes, es su guía. Según asegura ella y ratificó el juzgado en 2025 con una sentencia condenatoria contra el guía, Manuel la viola la última noche durante el viaje, en Marruecos.

Ese es el punto de partida de un documental que narra cómo un caso derivó en una investigación a gran escala, con numerosos testimonios de mujeres que también denunciaban agresiones por parte del guía en situaciones similares a la de Gabrielle y que llevó a la embajada de EEUU en España a alertar a los viajeros ante lo que consideraban “un depredador”.

El documental muestra las experiencias de numerosas víctimas a lo largo de tres capítulos. Una historia que está inconclusa debido a que en febrero del año pasado tuvo lugar el juicio y se hizo pública la sentencia que condenó a Manuel a 9 años de cárcel, seis por la agresión a Gabrielle y otras dos condenas de año y medio por otras dos agresiones. Una pena que se redujo a ocho años y medio unos meses más tarde tras resolverse el recurso que presentó el condenado.