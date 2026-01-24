Desactivado el aviso amarillo por nieve y frío previsto para este sábado en Salamanca

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha desactivado el aviso amarillo por nieve y frío que estaba previsto para este sábado, 24 de enero, tanto en toda la provincia de Salamanca como en las de Ávila, Soria y Valladolid; y las mantiene en el resto de la Comunidad.

Cabe recordar que este viernes Salamanca llegó a tener incluso la alerta naranja por nevadas. Múltiples puntos de la provincia se tiñeron de blanco por completo y algunas carreteras se vieron afectadas, en especial la A-66.

Aún este sábado podía verse nieve en Cuatro Calzadas, Pereña y la zona de Guijuelo.

Nieve en Cuatro Calzadas, Pereña y Guijuelo este sábado

Ahora, se mantienen en aviso amarillo la vertiente Ibérica de Burgos, la Cordillera Cantábrica de León y Palencia, El Bierzo y el Sistema Central de Segovia, donde se prevén acumulaciones de nieve de hasta cinco centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros.

Por su parte, en la zona de Sanabria (Zamora) la AEMET espera acumulaciones de nieve de hasta diez centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros, con probabilidad de ventisca