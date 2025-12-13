Desbloqueada la decisión de continuar con el nuevo Estatuto Marco tras la presión de los últimos meses

Si algo está afectando de forma notable a la Sanidad salmantina y estatal, es el Estatuto Marco y la negociación del mismo. Si bien es cierto que muchos sanitarios han decidido no protestar, otros como los técnicos superiores sanitarios, médicos o técnicos de cuidados auxiliares de enfermería han protestado a las puertas de los centros sanitarios para dejar clara su disconformidad con ello.

Durante este viernes, 12 de diciembre, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado que las comunidad autónomas gobernadas por el Partido Popular han solicitado la retirada del nuevo Estatuto Marco para mantener momentáneamente el texto de 2003, ante lo que el Gobierno de España ha expresado que “el PP nos ha pedido que siga todo aquello que se ha mantenido durante 22 años, como el maltrato, la precariedad y el malestar”.

La propia ministra también ha indicado que “va a hacer todo lo posible para que este texto llegue al Congreso de los Diputados”, aunque antes se tendría que negociar con comunidades y sindicatos ya que “este no es un texto del Ministerio de Sanidad, como nos han querido decir las comunidades autónomas”.

Por último, ha indicado que tras la reunión del lunes se verá qué se hace, en una reunión en la que estarán presentes los sindicatos de la mesa de negociación y donde se tomarán decisiones sobre cuál será el rumbo a tratar con el Estatuto Marco.