Descenso muy acusado de las temperaturas en Salamanca durante este domingo

El verano va llegando a su fin y el tiempo en Salamanca dará un giro radical en cuanto a las temperaturas. Si hemos alcanzado y superado durante este sábado, 20 de septiembre, los 30 grados centígrados, todo cambia por completo para la jornada del domingo, 21 de septiembre.

Las máximas rondarán los 20 grados, bajando de 10 a más puntos en los termómetros, y haciéndose notar el frío en el día previo al fin de la estación veraniega. Además, si bien las mínimas han orbitado en torno a los 15 grados en la provincia de Salamanca, se situarán por debajo de los 10 grados durante este domingo.

Además, durante la primera mitad del día podrán caer algunas lluvias aisladas en la región charra, mientras que en los puntos más altos, como por ejemplo el Canchal de la Ceja o en la propia Covatilla, podrían verse las primeras nieves al situarse el límite en los 2000 metros.

De este modo, Salamanca y su provincia se preparan para el fin del verano, para una de las épocas más bonitas del año, pero donde el calor ha marcado gran parte de los días. Con esto, los termómetros comienzan a descender hasta que, y como es lógico, tengamos que sacar los abrigos del armario.