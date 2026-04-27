Descenso de las temperaturas y algunas lluvias: el tiempo en Salamanca del 27 de abril al 2 de mayo

Salamanca lleva unas cuantas jornadas con temperaturas prácticamente veraniegas. Pero la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) cree que eso se ha acabado. Y también que va a volver a llover.

Este lunes 27 de abril, los salmantinos aún podrán disfrutar de temperaturas entre los 10 y los 27 grados, así como se esperan precipitaciones tan solo en un 35 por ciento de posibilidades y los cielos estarán nublados.

Será el martes 28 cuando los termómetros caigan ya dos grados, hasta los 10 en la mínimas y los 25 en las máximas, aunque para esta jornada la AEMET prevé lluvias al 100 por cien a partir del mediodía.

El miércoles 29 también estará pasado por agua, de hecho, se esperan incluso tormentas entre un 75 y 100 por cien. Además, será aquí cuando llegue en cambio en las temperaturas: las máximas no superarán los 19 grados.

Se espera que el tiempo mejore este jueves 30, día en el que no lloverá y las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 22 grados.

Con la llegada del puente del mayo, los salmantinos puede prescindir del paraguas, pero no recuperar la manga corta. Tanto el viernes 1 de mayo como el sábado 2 no tienen pronóstico de precipitaciones, sí de intervalos nubosos, y aunque las mínimas podrían bajar a los 8 grados, las máximas llegarán a los 23 grados.