Descenso de las temperaturas y algunas lluvias: el tiempo en Salamanca del 27 de abril al 2 de mayo
El puente de mayo se librará de las lluvias, pero las máximas serán de 23 grados
Salamanca lleva unas cuantas jornadas con temperaturas prácticamente veraniegas. Pero la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) cree que eso se ha acabado. Y también que va a volver a llover.
Este lunes 27 de abril, los salmantinos aún podrán disfrutar de temperaturas entre los 10 y los 27 grados, así como se esperan precipitaciones tan solo en un 35 por ciento de posibilidades y los cielos estarán nublados.
Será el martes 28 cuando los termómetros caigan ya dos grados, hasta los 10 en la mínimas y los 25 en las máximas, aunque para esta jornada la AEMET prevé lluvias al 100 por cien a partir del mediodía.
El miércoles 29 también estará pasado por agua, de hecho, se esperan incluso tormentas entre un 75 y 100 por cien. Además, será aquí cuando llegue en cambio en las temperaturas: las máximas no superarán los 19 grados.
Se espera que el tiempo mejore este jueves 30, día en el que no lloverá y las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 22 grados.
Con la llegada del puente del mayo, los salmantinos puede prescindir del paraguas, pero no recuperar la manga corta. Tanto el viernes 1 de mayo como el sábado 2 no tienen pronóstico de precipitaciones, sí de intervalos nubosos, y aunque las mínimas podrían bajar a los 8 grados, las máximas llegarán a los 23 grados.
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